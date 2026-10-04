De posible jonrón del triunfo a un out más: La regla que cambió el Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres

Un jonrón cantado, que parecía cambiar el juego, terminó en un extraño out que puso a todos los aficionados a repasar el reglamento. En el Brewers vs. Padres de San Diego de las Series Divisionales de la MLB, una pelota que salió disparada hacia el jardín izquierdo encontró un obstáculo inesperado que cambió su trayectoria.

Ty France miró la trayectoria convencido de que había conectado el batazo que podía darle la vuelta al marcador. Sin embargo, la pelota terminó en el guante de Jackson Chourio y dejó la duda sobre la marcación de los jueces.

¿Qué pasó con el posible jonrón de Ty France ante Brewers?

Los Cerveceros de Milwaukee llegaron al noveno inning con ventaja de 3-2, después de que William Contreras conectara un jonrón solitario. San Diego tenía un corredor en base y un out cuando France apareció en el plato.

El bateador de la MLB conectó un elevado hacia la esquina del jardín izquierdo con un ángulo de lanzamiento de 49 grados. France creyó que la pelota se mantendría en territorio bueno y saldría del parque.

Pero la pelota golpeó uno de los cables ubicados en el techo del American Family Field. Después del contacto, cambió de dirección y cayó donde Chourio pudo colocarse debajo para realizar la atrapada que significó el segundo out del inning.

¿Cuál es la regla del cable en el techo del American Family Field?

De acuerdo con un artículo de la MLB, los umpires repasaron con ambos equipos las reglas particulares del estadio. El umpire de home, Nick Mahrley, explicó que una pelota que golpea las estructuras del techo, si impacta en territorio fair y cae en fair, sigue siendo una pelota viva.

Por eso, la atrapada de Chourio convirtió el batazo de France en un out. San Diego retó la decisión para demostrar que la pelota había golpeado el cable en territorio foul, lo que habría hecho que la jugada fuera foul.

La revisión fue breve y la decisión original se mantuvo. France quedó fuera, los Brewers conservaron la ventaja y eventualmente se llevaron el juego.

¿La pelota de Ty France habría sido jonrón? Esto sabemos

En el mismo análisis publicado en el blog oficial de la MLB queda claro que existe una forma definitiva de saber dónde habría caído la pelota si el cable no hubiera interferido, aunque dentro de Milwaukee hubo quienes consideraron que el batazo habría permanecido en territorio fair.

El manager Pat Murphy pensó que la pelota se dirigía hacia foul, mientras integrantes del cuerpo técnico de los Brewers consideraron que habría seguido en fair según sus declaraciones posteriores.

William Contreras, desde detrás del plato, no tuvo dudas sobre la distancia. “Si esa pelota no pega ahí, podría romper el vidrio allá arriba”, comentó, en referencia a las ventanas de una instalación de golf ubicada sobre el jardín izquierdo.

El batazo de France fue todavía más inusual: solo 10 jonrones en la era Statcast han registrado un ángulo de lanzamiento de al menos 49 grados. Además, nunca se había conectado un cuadrangular con un ángulo superior a 46 grados en el American Family Field.

¿Por qué los Padres pidieron cambiar la regla?

France consideró que la tecnología disponible permitiría resolver de otra manera este tipo de jugadas. “Debería haber algo establecido ahí. Eso no debería ser un out”, sostuvo después del encuentro.

El caso tampoco es completamente nuevo para San Diego. En agosto, Xander Bogaerts tuvo un posible jonrón anulado por una estructura del techo de Tropicana Field.