Patrick Stewart, actor de ‘X-Men’ como el Profesor X y de ‘Star Trek’ como el capitán Jean-Luc Picard, murió a los 86 años. (Foto: Wiki Commons/ Unsplash)

A casi un mes de la muerte de Patrick Stewart, se dieron a conocer las causas que provocaron el fallecimiento del actor británico, recordado por sus interpretaciones del Profesor X en X-Men y del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek.

El intérprete murió el 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia fue comunicada por su familia al día siguiente mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde también explicó que pasó sus últimos momentos bajo los cuidados de su esposa, la cantante Sunny Ozell, y acompañado por sus seres queridos.

Tras conocerse su fallecimiento, compañeros, amigos y seguidores compartieron mensajes para recordar su trayectoria. Entre las despedidas estuvieron las de Hugh Jackman e Ian McKellen, quienes trabajaron con él en las películas de X-Men, además de otros integrantes del elenco y colaboradores que destacaron tanto su talento como su calidad humana.

Sunny Ozell y Patrick Stewart se casaron en el 2013. (Foto: EFE) (MIKE NELSON/EFE)

¿Cuáles son las causas de muerte oficiales de Patrick Stewart?

El certificado de defunción de Patrick Stewart, divulgado por TMZ, señala que el actor murió a causa de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. El documento también indica que sus restos fueron sometidos a un proceso de hidrólisis alcalina, conocido como cremación con agua, el 3 de noviembre.

El paro cardiopulmonar ocurre cuando el corazón deja de bombear sangre de manera efectiva y la respiración se interrumpe. De acuerdo con Mayo Clinic, esta emergencia provoca la pérdida del conocimiento y requiere atención inmediata, pues puede ocasionar la muerte si no se recibe tratamiento oportuno.

Aunque suele confundirse con un infarto, ambos padecimientos son distintos. Un ataque cardíaco ocurre cuando una obstrucción impide que la sangre llegue a una parte del corazón, mientras que el paro cardíaco se produce por una alteración de su actividad eléctrica. Sin embargo, un infarto puede desencadenar un paro cardíaco repentino.

El certificado también menciona un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, una enfermedad progresiva que afecta distintas funciones del cerebro. Esta condición, junto con el Alzheimer, formó parte de los problemas de salud que enfrentó el actor antes de su fallecimiento.

Patrick Stewart fue Charles Xavier en las películas de 'X-Men' (Foto: Shutterstock).

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad de Patrick Stewart?

La demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno del cerebro que provoca alteraciones progresivas en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo. De acuerdo con Alzheimers.gov, se trata de una de las formas más frecuentes de demencia y suele comenzar a partir de los 50 años, aunque también puede presentarse en personas más jóvenes.

La enfermedad recibe su nombre por los depósitos de una proteína llamada alfa-sinucleína que se acumulan en las neuronas. Estas estructuras, conocidas como cuerpos de Lewy, afectan las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, el pensamiento y el movimiento, lo que provoca que las células nerviosas dejen de funcionar correctamente y mueran con el tiempo.

Entre sus síntomas se encuentran las dificultades para prestar atención, planificar actividades, resolver problemas y razonar. También pueden presentarse alucinaciones visuales, cambios en el estado de alerta, depresión y ansiedad. En algunas personas aparecen alteraciones físicas, como temblores y rigidez muscular, además de trastornos del sueño.

La demencia con cuerpos de Lewy es progresiva, por lo que sus manifestaciones pueden empeorar con el paso del tiempo y afectar la autonomía de quienes la padecen. Aunque actualmente no existe una cura, los tratamientos disponibles ayudan a controlar algunos síntomas, de acuerdo con el portal especializado en salud.

Patrick Stewart fue Charles Xavier en las películas de 'X-Men' (Foto: Shutterstock).

¿Quién fue Patrick Stewart, el actor de ‘X-Men’?

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra. Su camino hacia la fama comenzó lejos de Hollywood: primero se abrió paso en el teatro británico, donde desarrolló una carrera que lo llevó a formar parte de la Royal Shakespeare Company en 1966 y, más adelante, a trabajar en escenarios de Broadway.

El salto a la televisión llegó con Star Trek: The Next Generation. En 1987 asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard, un personaje con el que quedó ligado a la historia de la ciencia ficción. No fue una interpretación pasajera: Stewart volvió a darle vida en varias películas y, años después, encabezó la serie Star Trek: Picard, que terminó en 2023.

El cine también le reservó un lugar entre los personajes más reconocidos de los superhéroes. En el año 2000 apareció por primera vez como Charles Xavier, el Profesor X, en X-Men. Repitió el papel en películas como X2, X-Men: Days of Future Past y Logan, además de tener una participación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Su historia con el universo de los mutantes todavía tendría otro capítulo: Stewart grabó una última aparición como el Profesor X para Avengers: Doomsday, película cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

Con información de EFE.