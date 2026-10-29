¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy? Enfermedad que tuvo Patrick Stewart antes de morir

Patrick Stewart murió a los 86 años luego de padecer una enfermedad llamada demencia con cuerpos de Lewy, El actor fue reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men.

De acuerdo con Mayo Clinic, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las capacidades cognitivas, el comportamiento y el movimiento. Aunque comparte algunas características con el Alzheimer y el Parkinson, tiene manifestaciones particulares que pueden dificultar su diagnóstico.

La muerte de Patrick Stewart fue confirmada por su familia y representante, donde también confirmó que tuvo Alzheimer. Posteriormente, Marvel Studios compartió un comunicado para despedirse del actor:

“Estamos profundamente entristecidos (...) Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinaria, desde X-Men, Logan y Avengers Doomsday. Era un talento singular, colaborador generoso y un caballero”.

Muere Patrick Stewart, actor que intepretó al Profesor X en las películas de X-Men. (Foto: Shutterstock)

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?

La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad que provoca un deterioro de las capacidades mentales. Sus síntomas pueden empeorar con el tiempo y afectar actividades cotidianas, como tomar decisiones, concentrarse o realizar tareas que antes resultaban sencillas.

Su nombre proviene de los cuerpos de Lewy, depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína que se acumulan dentro de las células nerviosas. Estas estructuras pueden afectar distintas regiones del cerebro relacionadas con la memoria, el pensamiento, la percepción y el control de los movimientos.

Según información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, existen dos diagnósticos relacionados: la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia asociada con la enfermedad de Parkinson.

En la demencia con cuerpos de Lewy, las alteraciones cognitivas suelen presentarse antes o alrededor del mismo periodo que los problemas motores. En la demencia asociada con el Parkinson, las dificultades cognitivas aparecen después de que la enfermedad de movimiento lleva tiempo manifestándose.

¿Cuáles son los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy?

Los síntomas pueden variar de una persona a otra. Además de avanzar progresivamente, algunos pueden fluctuar durante el día, por lo que la persona podría presentar momentos de mayor lucidez y otros de confusión o falta de atención.

Entre las principales manifestaciones se encuentran:

Alucinaciones visuales

Cambios en la atención y el pensamiento

Alteraciones del movimiento

Trastornos del sueño

Mareos al ponerse de pie, cambios en la presión arterial, estreñimiento y dificultades para controlar la vejiga.

Cambios en el estado de ánimo

La pérdida de memoria, similar al Alzheimer, puede presentarse, aunque en las primeras etapas no siempre es el síntoma más destacado.

¿Cuáles son las causas de la demencia con cuerpos de Lewy?

La causa exacta se desconoce. Sin embargo, los investigadores han identificado la presencia de depósitos de alfa-sinucleína como una característica central de la enfermedad.

La acumulación de esta proteína se relaciona con alteraciones en el funcionamiento de las células nerviosas y puede interferir con procesos cerebrales esenciales para el pensamiento, el movimiento y la conducta. Además, la edad es uno de los principales factores de riesgo.

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