Muere Patrick Stewart, el profesor X de ‘X-Men’, a los 86 años: ‘Estuvo rodeado de un cálido abrazo’

La última frontera de Star Trek y el universo de los mutantes de X-Men perdieron a una de sus figuras más emblemáticas. Patrick Stewart, quien dio vida al capitán Jean-Luc Picard y al profesor Charles Xavier, murió a los 86 años.

El fallecimiento del intérprete ocurrió el lunes 26 de octubre de 2026, aunque la noticia se dio a conocer 3 días después, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde también se compartió un mensaje dirigido a sus seguidores.

Patrick Stewart murió después de una breve lucha contra el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la memoria y otras funciones cognitivas. El actor pasó sus últimos momentos bajo los cuidados de su esposa, la cantante Sunny Ozell.

“Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a nosotros”, señala el comunidado.

Stewart dejó una trayectoria de más de 6 décadas en el teatro, el cine y la televisión, que lo consolidó como uno de los actores más reconocidos de la ciencia ficción y el cine de superhéroes. En 2010, la reina Isabel II le otorgó el título de caballero en reconocimiento a sus aportaciones al arte dramático.

Más allá de su carrera artística, la familia recordó su labor humanitaria en defensa de los derechos humanos, las sobrevivientes de violencia doméstica, los refugiados y el bienestar animal. Para despedirlo, recuperó una reflexión de Stewart sobre Jean-Luc Picard, en la que el actor comparó su propia vida con la del capitán de Star Trek y destacó la importancia de conservar sus raíces y el vínculo con su hogar.

“‘Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida extraordinaria que lo llevó mucho más allá de los límites de la experiencia humana normal. Pero también es alguien que se mantuvo fiel a sus raíces terrenales, porque son ellas las que le dieron su identidad. Al final, él siente el llamado del hogar, al igual que yo’”, finalizó el mensaje.

¿Quién fue Patrick Stewart y cuáles fueron sus personajes más famosos?

Patrick Stewart nació en 1940 en la localidad de Mirfield del condado Yorkshire en Inglaterra, y desarrolló una trayectoria artística de más de 60 años en la actuación. Su carrera comenzó sobre los escenarios británicos y lo llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la ciencia ficción.

En 1966 ingresó a la Royal Shakespeare Company, una de las compañías teatrales más prestigiosas del Reino Unido, donde participó en distintas producciones dedicadas a las obras de William Shakespeare. Su formación teatral le permitió estar en obras de Broadway y posteriormente dar el salto a producciones cinematográficas como la cinta Dune (1984), dirigida por David Lynch.

Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, serie que protagonizó durante 7 temporadas, hasta 1994. El personaje se convirtió en uno de los más importantes de su trayectoria y volvió a interpretarlo en distintas películas de la franquicia, así como en Star Trek: Picard, cuya última temporada se estrenó en 2023.

En 2000, Stewart se incorporó al universo de los superhéroes con su interpretación del profesor Charles Xavier en X-Men, película dirigida por Bryan Singer. Su personaje, fundador de una escuela para jóvenes mutantes, se convirtió en una de las figuras centrales de la franquicia. El actor retomó el papel en distintas entregas, entre ellas X2 (2003), X-Men: Days of Future Past (2014), Logan (2017) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

A pesar de su éxito en Hollywood, Stewart mantuvo su vínculo con el teatro. Compartió escenario con Ian McKellen en obras como Esperando a Godot y No Man’s Land, además de participar en montajes de Macbeth y Hamlet. Su trayectoria le permitió obtener 3 premios Olivier, un Grammy y nominaciones a los Emmy y Tony.

London Theatre+1

En 2023 publicó su autobiografía, Making It So: A Memoir, en la que recuperó episodios de su infancia, sus primeros años como actor y las experiencias que marcaron su carrera. Su familia retomó un fragmento de este libro para despedirlo, en el que Stewart comparó su propia vida con la de Jean-Luc Picard y reflexionó sobre la importancia de conservar sus raíces.

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