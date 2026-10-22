‘Logré convencerlos’: Así Tom Skerritt obtuvo el papel como el comandante ‘Viper’ en ‘Top Gun’

Tom Skerritt llegó a asegurar que las grabaciones de ‘Top Gun’ fueron divertidas, debido a que la mayoría presentía que la película tendría éxito. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Wikimedia Commons).

A lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria, el actor Tom Skerritt tuvo diferentes papeles en cintas importantes, como el del capitán A. J. Dallas en Alien; sin embargo, el más recordado fue el del comandante Mike ‘Viper’ Metcalf en Top Gun.

El papel de veterano de la guerra de Vietnam e instructor de Pete ‘Maverick’ Mitchell lo llevó a la fama, gracias a la buena química que había entre Skerritt y Tom Cruise, con escenas que iban desde momentos tensos hasta interacciones de respeto y afecto mutuo.

Aunque el rol del legendario ‘Viper’ Metcalf parecía haber sido escrito para Tom Skerritt, lo cierto es que inicialmente los directores de la cinta buscaban a una persona con un carácter distinto al del actor.

¿Por qué eligieron a Tom Skerritt para ser ‘Viper’ en ‘Top Gun’?

En una entrevista concedida al programa The Vegas Film Critic, el actor recordó que su deseo de aparecer en la película protagonizada por Tom Cruise comenzó desde que leyó el guion.

“Sé que quería hacer la película en cuanto leí el guion y supe que Tony Scott estaba involucrado; tuve una buena conversación con él al respecto”, comentó en la entrevista, en la que afirmó que, a pesar de ello, tuvo que convencer a los productores.

“Buscaban a alguien con un perfil un poco más ‘duro’ para ese papel, pero logré convencerlos de lo contrario”, comentó. Finalmente, consiguió el papel de Mike ‘Viper’ Metcalf, un rol para el cual, además, parecía destinado.

A los 17 años, mucho antes de conseguir el papel en la cinta, Tom Skerritt se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, justo cuando se estaba librando la guerra de Corea, con el objetivo de pilotar una aeronave.

“No conseguí volar, pero vaya que lo intenté. No sabía matemáticas ni nada relacionado con el vuelo. No tenía idea de lo que se necesitaba para convertirse en piloto”, confesó en una entrevista concedida a We Are The Mighty.

Tom Skerritt era conocido por su papel en 'Top Gun'. (Foto: AP)

¿Cómo fue grabar la primera cinta de ‘Top Gun’ con Tom Cruise? Así lo recordaba Tom Skerritt

Tom recordaba con cariño el rodaje de la cinta. Según contó, el ambiente que se vivía en el set de grabación era bueno, una situación que atribuía a la confianza que todos tenían en el proyecto.

“Todos se lo estaban pasando bien. Todos sabíamos —o quizá fui yo quien lo intuyó— que esta iba a ser una película de gran éxito”, comentó para Fox News, donde añadió que Tom Cruise era un joven agradable.

Sobre las escenas que filmaron juntos, explicó que entendía la dinámica de los personajes como la que ocurre entre un padre y un hijo, por lo que intentó darle ese toque al comandante.

“Es una dinámica de padre e hijo, en cierto modo. Él tenía sus propias relaciones y yo simplemente repliqué eso”, afirmó.

¿Qué se sabe de la muerte de Tom Skerritt?

Tom Skerritt murió el miércoles 21 de octubre de 2026, a los 93 años, por causas naturales, según confirmó su familia mediante un comunicado. En el mensaje, sus seres queridos recordaron su generosidad, sentido del humor y pasión por las artes, además de su compromiso con los veteranos y la naturaleza.

El actor estadounidense desarrolló una carrera de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro. Nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, y, antes de dedicarse a la actuación, sirvió durante cuatro años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Tom Skerritt falleció a los 93 años. (Foto: AP)

Su trayectoria incluyó películas como Alien, donde interpretó al capitán Arthur Dallas, y A River Runs Through It, dirigida por Robert Redford. En televisión destacó con la serie Picket Fences, papel por el que ganó el premio Emmy a mejor actor principal en una serie dramática en 1993.

Además de actuar, Skerritt exploró la dirección cinematográfica y participó en proyectos teatrales. En 2012 cofundó The Red Badge Project, una organización dedicada a promover la escritura y la narración de historias entre veteranos de las Fuerzas Armadas. Su trabajo abarcó distintos géneros y formatos, con una presencia constante en la industria del entretenimiento durante varias generaciones.