Muere Tom Skerritt, el legendario ‘Viper’ de ‘Top Gun’ que compartió pantalla con Tom Cruise

El actor estadounidense Tom Skerritt, recordado por sus papeles en películas como Alien y Top Gun, murió a los 93 años. Durante más de seis décadas de trayectoria, se consolidó como uno de los rostros reconocidos del cine y la televisión, con interpretaciones que abarcaron desde producciones de ciencia ficción hasta dramas como la serie Picket Fences.

Tom Skerritt falleció el miércoles 21 de octubre de 2026 por causas naturales, según confirmó su familia mediante un comunicado en el que también recordó su generosidad, sentido del humor y pasión por las artes.

“Si bien el mundo conoció a Tom Cruise por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas”, expresó su familia, que también destacó su compromiso con los veteranos, la naturaleza y el apoyo a otras personas.

Skerritt fue nominado dos veces al Emmy, ambas por Picket Fences, y ganó el premio al mejor actor principal en una serie dramática en 1993. Otros momentos destacados de su carrera incluyen su papel como el paciente esposo de Shirley MacLaine en Turning Point, el esposo de Sally Field en Steel Magnolias y un oportunista intrigante que se interpone en el camino del intento de Jodie Foster de comunicarse con vida extraterrestre en Contact.

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