Acusan a Erik von Detten, de ‘El Diario de la Princesa’, de fraude y abuso financiero contra adultos mayores

Erik Von Detten fue señalado por un fraude de algunos millones de pesos. (Foto: Shutterstock)

Erik von Detten, galán que conquistó al público como Josh Bryant en la película El Diario de la Princesa, enfrenta una demanda por presunto fraude y abuso financiero contra adultos mayores en Estados Unidos.

Una pareja de jubilados lo acusa de recomendarles inversiones en monedas de oro a precios superiores a los del mercado, denuncia presentada en California y señala tanto al actor de películas de Disney como a Rosland Capital, empresa dedicada a la comercialización de metales preciosos para la que trabajaba desde 2018.

Erik Von Detten es conocido por su papel en la película 'El diario de la princesa'. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿De qué acusan a Erik von Detten?

La demanda fue presentada por Sheila Greenberg, de 85 años, y Norman Greenberg, de 97, un matrimonio residente de San Diego, California. Según el documento legal, ambos invirtieron miles de dólares de sus ahorros para la jubilación en monedas de oro.

La pareja sostiene que se las vendieron a precios excesivamente altos y que, como resultado, sufrió pérdidas cercanas a los 900 mil dólares (16.8 millones de pesos), mencionó Variety, por lo cual demandaron al actor de El Diario de la Princesa por fraude y abuso financiero.

El documento señala que los Greenberg entraron en contacto con Rosland Capital después de ver anuncios televisivos de la compañía, en los que se presentaba el oro como una alternativa para proteger el patrimonio frente a la inflación y la inestabilidad económica.

Posteriormente, fueron puestos en contacto con Von Detten. Según el relato incluido en la demanda, el actor de películas de Disney les aseguró que tenía conocimientos sobre metales preciosos y cuentas de jubilación, y podía ofrecerles recomendaciones adaptadas a sus necesidades.

Los demandantes explicaron que no tenían experiencia invirtiendo en oro y buscaban asesoría para proteger sus ahorros. Por ello, aseguran que confiaron en sus recomendaciones para transferir parte de su patrimonio.

Sin embargo, los abogados sostienen que el matrimonio no recibió físicamente las monedas adquiridas. Además, la pareja habría continuado pagando comisiones para mantener sus cuentas y conservar el oro depositado.

Erik Von Detten salió en la película 'El Diario de la Princesa', estrenada en 2001. (Foto: Disney+)

¿Quién es Erik Von Detten?

Erik von Detten es un actor estadounidense que alcanzó popularidad durante su infancia y adolescencia gracias a sus participaciones en películas. Nacido el 3 de octubre de 1982, se convirtió en uno de los rostros juveniles reconocibles de producciones familiares de finales de los años noventa y principios de los dos mil.

Uno de sus papeles más recordados es el de Josh Bryant en El Diario de la Princesa, cinta protagonizada por Anne Hathaway en la que interpretó al joven popular que conquista a Mia Thermopolis antes de que ella descubra sus verdaderos intereses.

También es conocido por prestar su voz a Sid Phillips, el niño que maltrata juguetes en la franquicia animada Toy Story.

Entre las producciones más destacadas de su trayectoria se encuentran:

Todo lo que quiero para Navidad (1991) .

. Las desventuras de Beaver (1997) .

. Tarzán (1999) .

. El Diario de la Princesa (2001) .

. Toy Story (1995) .

. Toy Story 3 (2010).

Tras retomar su papel de Sid en Toy Story 3, Von Detten se mantuvo alejado en gran medida de la actuación. De acuerdo con El País, entre sus trabajos recientes se encuentra la película para televisión My Acting Coach Nightmare, de 2024.