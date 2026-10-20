Maribel Guardia explica por qué renuncia a convivir con su nieto: ‘Existe un plan perverso, una trampa mortal’

El abrazo tendrá que esperar. Maribel Guardia renunció, por el momento, a convivir con su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa, pese a que estaba cerca de conseguir un régimen de visitas tras el conflicto legal que mantiene con su exnuera, Imelda Tuñón, debido a un “riesgo inminente”.

“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr: convivir con el niño que crié desde los 0 años y hasta los ocho. Y no porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto esperado va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él”, dijo la actriz en un video publicado en Facebook.

Acompañada de su esposo Marco Chacón y de su abogado Alonso Beceiro, la intérprete expuso nuevas acusaciones relacionadas con el menor, las investigaciones sobre la muerte de Julián Figueroa y la controversia por su testamento.

Maribel Guardia recordó que crió a su nieto desde su nacimiento hasta los ocho años. (Foto: Captura de pantalla / Facebook Maribel Guardia).

Maribel Guardia acusa fabricación de pruebas

La actriz Maribel Guardia acusó que la defensa de Imelda Tuñón planea fabricar señalamientos contra ella y Marco Chacón.

“Con el corazón destrozado, les informo que, a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, han fabricado un ‘dictamen privado’ en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado, para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredíamos”, expresó en el video.

Para explicar sus sospechas, Guardia recordó una transmisión en vivo difundida anteriormente por Imelda Tuñón, en la cual su nieto apareció con una máscara: “Decía cosas violentas con lenguaje absolutamente impropio para un niño y con expresiones de odio hacia mi persona. Nos encontramos ante una situación similar en la que va más lejos”.

Maribel Guardia aseguró que teme que un futuro encuentro con su nieto sea utilizado para perjudicar a su familia. (Foto: Cuartoscuro).

Así, el motivo principal para renunciar a las convivencias tiene que ver con una posible acusación futura: “Lo más doloroso es que según la información de inteligencia que nuestro abogado, existe un plan perverso para que al darse la primera convivencia se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible”.

De acuerdo con la intérprete de Aventurera, en caso de que su esposo salga del país durante sus encuentros con el niño, el plan es que los señalamientos recaigan en ella o su sobrina: “Yo no puedo dar crédito el nivel de vileza de quienes usan a un niño inocente para ponerlo a mentir contra su propia familia paterna. Lo único que le queda a ese niño de su papá soy yo, sin reparar en el daño que le hacen y en el hecho de que un día va a entender que lo están utilizando”.

Maribel lamentó que José Julián quedara en medio de una situación dañina por los conflictos de los adultos: “No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal (...) El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma. Ojalá algún día él pueda comprender que me veo obligada a permanecer alejada”.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia mantienen una disputa legal relacionada con el hijo de Julián Figueroa. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Alonso Beceiro, representante legal de la actriz, precisó que llegaron a esa conclusión gracias a las áreas de contrainteligencia de su firma y diversos documentos exhibidos de manera irregular: “Se pretende que en la primera convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro, lo que normalmente así le llamamos, a efecto de que este menor con la alineación que trae con la violencia vicaria pueda declarar que fue agredido o hasta abusado por Maribel o por Marco”.

El litigante cuestionó al representante legal de Imelda Tuñón, a quien vinculó con el caso judicial conocido como ‘La Paca’, un escándalo de fabricación de pruebas: “Es este mismo personaje, este mismo exprocurador quien hoy representa a Imelda Tuñón con todas las prácticas que a lo largo de los años se le han perfeccionado”.

Las denuncias contra Imelda Tuñón y la polémica del testamento

La disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón también comprende investigaciones relacionadas con el fallecimiento de Julián Figueroa y la autenticidad de documentos utilizados en el juicio sucesorio.

La actriz interpuso una denuncia contra su exnuera por presuntos delitos de homicidio, omisión de auxilio y daños a la salud, relacionados con la muerte de su hijo.

Durante el video, Alonso Beceiro explicó que su equipo continuará trabajando para determinar qué ocurrió en los últimos días de vida de Julián, si un tercero pudo suministrarle alguna sustancia y si recibió el auxilio necesario.

También buscarán esclarecer la posible utilización de documentos falsificados en el juicio sucesorio y un supuesto intento de envenenamiento contra Marco Chacón.

“Ni Maribel ni yo somos beneficiarios en ningún sentido de ese testamento”, declaró Marco Chacón. El esposo de la actriz aseguró que, de acuerdo con el documento, el hijo de Julián Figueroa es su único heredero universal y en caso de anularse la única que podría ganar algo es Imelda Tuñón.

Finalmente, Chacón manifestó temor a posibles represalias y señaló al padre de Imelda Tuñón, Teódulo Franklin Garza Solís —quien tiene un cargo en el aeropuerto— por un supuesto riesgo de que coloquen sustancias u objetos en sus equipajes durante viajes por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.