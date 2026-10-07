Maribel Guardia amplía denuncia contra Imelda Tuñón por posible homicidio: ‘Hay hechos por aclarar’

Maribel Guardia acudió a la Fiscalía para dar seguimiento a su proceso legal contra Imelda Tuñón, madre de su nieto (Foto: Cuartoscuro).

Maribel Guardia ratificó una denuncia contra Imelda Tuñón, por homicidio, omisión de auxilio y daños a la salud con relación a la muerte de Julián Figueroa, hijo que tuvo la actriz con Joan Sebastian.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. Desde entonces, Guardia había tenido desacuerdos expresados en los medios con Tuñón, madre del nieto de la presentadora de televisión, José Julián; sin embargo, la demandó luego de que Imelda reveló que supuestamente le suministraba medicamentos controlados a su pareja.

“Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, ‘es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué...’, y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián”, dijo Tuñón para el podcast Mesa Cero.

Maribel Guardia acusa a Imelda Tuñón por omisión en la muerte de su hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la denuncia contra Imelda Tuñón?

En declaraciones para medios de espectáculos la noche del martes, Guardia aseguró que no había recibido notificación sobre las presuntas medidas precautorias que habría recibido Imelda Tuñón; además, adelantó que se presentaría a la Fiscalía.

“Me voy a presentar a la Fiscalía para darle seguimiento a la carpeta de investigación que iniciaron sus abogados. No puedo hablarles de esto”, expresó.

De acuerdo con la revista Hola!, las medidas de precaución que habría recibido Tuñón tras la ratificación de un juez consisten en que no haya acercamientos, medidas de intimidación o difusión que ponga en peligro a su hijo.

Este miércoles, en la Fiscalía, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, informó ante la prensa de espectáculos que “la carpeta ya se abrió por el delito de homicidio” y aclaró que no se requiere una autopsia, dado que se trata de una “comisión por omisión”.

“(Las autoridades) van a determinar si Imelda llevó a cabo los actos necesarios a los que estaba obligada para, en su caso, haber llamado a algún medio de auxilio que pudiera haber salvado la vida (de Julián)”, expresó.

El litigante dejó en claro que, en caso de ser hallada culpable, Imelda podría enfrentar una pena que incluya cárcel: “Ambos delitos (comisión por omisión y contra la salud) prevén penas privativas de la libertad”, expresó.

Beceiro aclaró que, si bien los testimonios de Imelda no son inculpatorios, funcionan como indicios para que un juez pueda decidir en el caso.

Al llegar a la Fiscalía con su esposo, Marco Chacón, Maribel Guardia no dio declaraciones a los reporteros ante la premura por ingresar.

A su salida, expresó su postura: ”Yo no quisiera que nadie estuviera perjudicado con esto, pero sí hay demasiados hechos de por medio que yo quisiera que se aclararan", enfatizó.

Maribel también refirió a Imelda como “una parte muy importante de mi vida” en algún momento. Asimismo, confirmó que no le notificaron aún sobre las medidas cautelares.

Su abogado expresó que fue a “ampliar su denuncia, aportar los primeros elementos y darle continuidad a este expediente para que se resuelva conforme a derecho”.

Maribel Guardia también acusa de abandono a Imelda Tuñón

Además de las acusaciones por la muerte de Julián Figueroa, Beceiro aseguró que tienen indicios de abandono hacia el pequeño José Julián. Así lo compartió para el programa Chismorreo.

“En los mensajes de WhatsApp que le manda ella dice que, por culpa de la nueva estrategia de los abogados, si ella tenía una posibilidad de ver a su nieto, eso no va a pasar; entonces, que se lo lleva a EU a él y que ella regresará a México habitualmente, pero que el niño no puede regresar nunca. Vamos a ir ante la Fiscalía (...) con esas aseveraciones, nos hacen creer que está dejando al niño en estado de abandono en EU y en una condición ilegal”, expresó el litigante.

El abogado, además, aseguró que “ya se le pidió al gobierno de Estados Unidos que el niño sea repatriado” y que será la justicia la que decida “si el niño debe seguir en manos de Imelda” o si debería tener otro tutor.

“Muero por ver a ese niño y, aunque lo veo difícil. Una madre tiene derecho a llevarse a su hijo, pero, si dice que vino y que lo dejó no se sabe en qué parte del mundo, a mí me tiene que preocupar porque lo ideal es que estén juntos ellos dos”, expresó Maribel Guardia el martes en la noche.