Muere Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio, a un año del fallecimiento de la cantante

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva y sobrina biológica de Paquita la del Barrio, murió en Alto Lucero, Veracruz, a poco más de un año del fallecimiento de la cantante. (Fotos: Cuartoscuro.com).

​Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, murió a poco más de un año del fallecimiento de la intérprete de Rata de dos patas. La noticia fue confirmada este miércoles por el Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz.

Por medio de sus redes sociales, el Ayuntamiento expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena ante su fallecimiento. La dependencia también publicó una esquela en la que recordó su parentesco con Francisca Viveros Barradas, nombre real de la cantante.

“Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, señaló el ayuntamiento.

Martha Elena era hija adoptiva de Paquita la del Barrio y sobrina biológica de la cantante. La intérprete murió el 17 de febrero de 2025, a los 77 años, en su casa de Alto Lucero, Veracruz.

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