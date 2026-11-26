Así estará el clima en Jalisco este viernes 27 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un viernes 27 de noviembre con mañanas frías en Jalisco, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aunque la primera tormenta invernal de la temporada afectará otras regiones del país, esta zona experimentará un clima mayormente estable y cielos despejados.

¿Qué temperaturas hará en la Zona Metropolitana de Guadalajara mañana?

En Guadalajara, la temperatura mínima esperada es de 6.7°C y la máxima de 20.0°C. El viento será ligero, de 4 km/h. Para Zapopan, la mínima también será de 6.7°C, con una máxima ligeramente superior de 20.3°C.

Por su parte, Tlaquepaque registrará una mínima de 6.7°C y una máxima de 20.0°C, con vientos de 3 km/h. En Tonalá, la mínima alcanzará los 7.0°C y la máxima será de 20.0°C, con vientos de 3 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias en Jalisco este viernes 27 de noviembre?

Para este viernes, la probabilidad de lluvia es nula en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las cuatro ciudades principales, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, mantendrán cielos mayormente despejados durante todo el día.

El viento será ligero en la región, oscilando entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a una jornada tranquila. A pesar del ambiente fresco de la mañana, el día se tornará agradable con el avance de las horas.

¿Cómo estará el clima en Jalisco durante el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 27 de noviembre: Máxima de 15°C, Mínima de 7°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 28 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 6°C, Despejado, viento de 3 km/h.

Domingo 29 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 7°C, Despejado, viento de 2 km/h.

Después de un viernes con cielos nublados y temperaturas frescas, el fin de semana traerá una recuperación notable. Las máximas subirán hasta los 23°C el domingo, acompañadas de cielos completamente despejados y vientos suaves.

¿Qué recomendaciones seguir para el clima de Jalisco?

Ante las mañanas frescas, se recomienda a la población abrigarse bien a primera hora del día, especialmente niños y adultos mayores. Mantenerse hidratado es fundamental, incluso si no se siente un calor intenso.

Para el viernes, es aconsejable usar varias capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Por la tarde, se podrá optar por vestimenta más ligera, disfrutando de las condiciones agradables.

Fuente: CONAGUA.

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