¿De qué murió Teresita Miranda, esposa de Xavier López ‘Chabelo’? ‘Fue inesperado’

Teresita Miranda, bailarina profesional, fue la segunda esposa de Xavier López ‘Chabelo’, con quien estuvo casada por más de 50 años. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

A un año de la muerte de Teresita Miranda, bailarina profesional y segunda esposa del actor y comediante Xavier López ‘Chabelo’, su hijo, Xavier López Miranda, brindó detalles sobre el fallecimiento de su madre.

Teresita, quien era de origen cubano y llegó a México en la década de los 50 para cumplir su sueño de ser bailarina profesional, murió el pasado 3 de enero a los 88 años.

En aquel momento, la noticia fue confirmada por el cantante Jorge ‘Coque’ Muñiz a través de sus redes sociales, donde recordó a la bailarina como una mujer que llenó de amor y alegría a las personas que la rodeaban.

“¡Caray! Otra triste noticia: la compañera de vida del gran Xavier López ‘Chabelo’ falleció (...) Los que tuvimos el honor de tu amistad te vamos a extrañar”, escribió en su momento. Sin embargo, fue hasta ahora que el hijo de la pareja habló sobre lo ocurrido.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Teresita Miranda?

Xavier López Miranda habló sobre el fallecimiento de sus padres en una entrevista con la revista TVNotas, donde compartió que la partida de su madre fue completamente inesperada para la familia.

“Fue súper inesperada (la muerte), fue un infarto. ¡Se fue a alcanzar a mi papá!”, dijo para la publicación, donde aseguró que desde el deceso de Xavier López ‘Chabelo’, ella no había dejado de extrañar al comediante.

“Siempre pasa así en muchas familias, que 2 personas que estaban tan conectadas y amarradas, cuando se va una, al rato se va la otra, como que no pueden vivir una sin otra”, añadió e indicó que sus padres ya se reencontraron en otra vida.

Teresa Miranda fue la compañera inseparable de Xavier López 'Chabelo'. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

La Fundación Española del Corazón explica que los infartos se producen cuando una de las arterias coronarias, encargadas de llevar sangre y nutrientes al músculo cardiaco, se obstruyen.

La institución señala que esto suele ocurrir debido a enfermedades como la aterosclerosis, en las cuales se acumula grasa y otros elementos en las paredes de las arterias, provocando que se estrechen y lleguen a bloquearse.

La Clínica Universidad de Navarra añade que entre los síntomas más comunes de un infarto se encuentran dolor intenso en el pecho, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración.

¿Qué dijo Xavier López Miranda sobre la muerte de sus padres?

El fallecimiento de Teresita Miranda ocurrió apenas dos años después del deceso del conductor de En familia con Chabelo, quien murió tras presentar un choque séptico. Por ello, Xavier López Miranda habló sobre la forma en la que lleva el duelo tras perder a sus padres.

“Ha sido raro, lo extraño todos los días. El duelo lleva tiempo, pero ahí vamos. Hay días como hoy, que me encantaría que estuviera aquí, pero está en mi corazón”, dijo en la conversación.

También indicó que esta situación lo ha llevado a madurar mucho más rápido: “Cuando se van tus 2 padres es fuerte, porque sigues en la lista tú. Te tienes que acostumbrar. Te vuelves más responsable y adulto, como que sientes el peso de la familia”, añadió.

¿Quién fue Teresita Miranda, bailarina y segunda esposa de ‘Chabelo’?

Teresita Miranda fue una bailarina de origen cubano que llegó a México durante la década de 1950 para trabajar en Televicentro. Desde niña tuvo interés por la danza y solía acudir a ensayos en el Tropicana, donde observaba a bailarines profesionales.

A finales de los años 50 e inicios de los 60, cumplió su sueño de dedicarse a esta disciplina y comenzó a trabajar en México. Fue durante ese periodo cuando conoció a Xavier López ‘Chabelo’, de acuerdo con lo que compartió en una entrevista con Juan José ‘Pepillo’ Origel.

Xavier López Miranda también habló sobre cómo lleva el duelo tras la muerte de su padre. [Fotografía. Cuartoscuro]

En ese momento, López todavía estaba casado, pero después de su divorcio ambos comenzaron a acercarse y pasaron largas horas conversando hasta que surgió una relación.

Xavier López y Teresita Miranda se casaron en 1969. Durante su matrimonio tuvieron tres hijos: Óscar, Xavier y Juan Gabriel López Miranda.