Yahir lamenta el tiempo que ha perdido con su mamá tras ‘LCDLF’: ‘No sé si se acuerda de mí’

Al salir de ‘La Casa de los Famosos’, Yahir aseguró que deseaba reencontrarse con su mamá. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

Yahir se convirtió en el sexto finalista de La Casa de los Famosos México, una experiencia que lo llevó a reflexionar sobre distintos aspectos de su vida, entre ellos, la importancia de aprovechar el presente y dedicar tiempo a las personas que quiere.

Esta reflexión cobró un significado especial por la situación que atraviesa su familia. Dora Parra, madre del cantante, padece Alzheimer, una enfermedad que el intérprete abordó abiertamente durante su estancia en el programa producido por Rosa María Noguerón y que ha cambiado la dinámica familiar.

Fue precisamente esta situación la que llevó al intérprete a cuestionarse cuánto tiempo dejó pasar cuando su mamá todavía podía reconocerlo y compartir con él de la misma manera. Al recordar aquellos momentos, Yahir lamentó haber estado físicamente presente, pero distraído en actividades que ahora considera poco importantes.

¿Por qué Yahir lamentó el tiempo que desaprovechó con su mamá?

Después de salir de La Casa de los Famosos México, Yahir reconoció que el encierro le permitió pensar en diferentes aspectos de su vida. Entre ellos estuvo la relación con su mamá y los momentos que pudo haber aprovechado más, cuando el Alzheimer todavía no había avanzado como ahora.

El cantante recordó que en varias ocasiones regresaba a casa y encontraba a su mamá esperándolo para pasar tiempo con él. Sin embargo, explicó que muchas veces su atención estaba puesta en el teléfono o en asuntos relacionados con el trabajo.

“Muchas veces llegué a mi casa con mi mamá y estábamos ella y yo solos, y perdía tiempo en el celular o agarraba una llamada: ‘Mamá, me tengo que ir, están hablando de la chamba’”, recordó en una conversación con Marie Claire en una transmisión de La Casa de los Famosos.

Yahir explicó que ahora observa aquellas escenas de otra manera, pues ella buscaba simplemente estar con él. Recordó que esperaba a que terminara sus llamadas para poder conversar, abrazarlo y compartir un momento juntos, algo que hoy adquiere un significado distinto ante el avance del padecimiento.

Yahir Othon contó cómo vive la enfermedad de su mamá. (Foto: Cuartoscuro)

“Ella me estaba esperando a que yo colgara para poder platicar, y viéndome, abrazándome, tocándome y acariciándome. Y muchas veces me fui. Es muy cañón”, relató.

La situación también hizo que Yahir pensara en el momento en que pudiera reencontrarse con ella después de su salida del programa: “Me estoy muriendo por llegar a Hermosillo porque no sé si mi mamá se acuerde de mí, y me puede mucho”, expresó.

¿Qué dijo Yahir sobre la enfermedad de su mamá?

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Yahir también habló con sus compañeros sobre el Alzheimer que padece su mamá y los cambios que ha provocado en su vida cotidiana.

El cantante explicó que uno de los primeros indicios de que algo no estaba bien fue que ella comenzó a olvidar los nombres de sus familiares. Con el avance del padecimiento, los problemas de memoria se hicieron más evidentes y también enfrentó un periodo de depresión.

“Ya no se acuerda de quién soy, ni que canto. Ha avanzado muy rápido. Empezó por no recordar los nombres y ahí nos dimos cuenta que algo iba mal, hubo depresión”, contó.

Yahir explicó que el diagnóstico también provocó cambios importantes en la rutina de su mamá. Dejó de trabajar y comenzó a requerir mayor supervisión. Antes de entrar al reality, el cantante procuró pasar varios días con ella para aprovechar el tiempo juntos.

Uno de los aspectos que más le afecta es que conserva algunos recuerdos, pero tiene cada vez más dificultades para identificarlo y recordar acontecimientos recientes: “Lo más raro de todo es verla y saber que no está ahí”, expresó.

¿Qué es el Alzheimer, la enfermedad que padece la mamá de Yahir?

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y la causa más común de demencia. De acuerdo con Mayo Clinic, se produce a partir de cambios en el cerebro que afectan las neuronas y sus conexiones. Entre estos procesos se encuentra la acumulación anormal de proteínas, lo que provoca daño y muerte de las células cerebrales conforme avanza el padecimiento.

Uno de los primeros signos suele ser la dificultad para recordar acontecimientos o conversaciones recientes. Sin embargo, sus efectos pueden extenderse a otras capacidades, como el pensamiento, el lenguaje, la concentración, el juicio y la realización de actividades cotidianas.

Entre los síntomas también pueden aparecer la repetición de preguntas o afirmaciones, olvidar citas o conversaciones, perder objetos, desorientarse en lugares conocidos y tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Mayo Clinic también señala que pueden presentarse depresión, aislamiento social, cambios de ánimo, desorientación y modificaciones en la personalidad o la conducta.

Conforme el Alzheimer progresa, las dificultades para realizar actividades cotidianas pueden aumentar. En etapas avanzadas, una persona puede requerir ayuda para tareas básicas y tener problemas para reconocer a familiares o personas cercanas.

Actualmente, el Alzheimer no tiene cura. De acuerdo con Mayo Clinic, existen tratamientos que pueden ayudar a controlar algunos síntomas y, en determinados casos, ralentizar el deterioro de las funciones cognitivas, pero no eliminan la enfermedad.