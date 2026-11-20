Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, es identificado como uno de los principales líderes criminales del norte de Sinaloa.

Esta noche se reporta la presunta detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, en medio de una jornada de violencia en Guasave, Sinaloa, donde se registraron balaceras, bloqueos carreteros y vehículos incendiados.

Identificado como uno de los principales líderes criminales del norte de Sinaloa, Meza Flores es señalado por encabezar una facción del Cártel de los Beltrán Leyva y por buscar ampliar su influencia a través de alianzas con otras organizaciones, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó este viernes 20 de noviembre una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave y pidió a la población permanecer en resguardo y evitar las zonas de conflicto, entre ellas la carretera ‘La Costera’ desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, donde se reportan bloqueos.

¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’?

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Navojoa, Sonora. Su trayectoria criminal está vinculada con los Beltrán Leyva, organización que se separó del Cártel de Sinaloa después de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, ‘El Mochomo’, en 2008.

Tras la captura de este último, Arturo Beltrán Leyva le habría encargado controlar la zona de Guasave y Los Mochis, en Sinaloa. Con el debilitamiento de los principales líderes del grupo, ‘El Chapo Isidro’ ganó poder hasta convertirse en uno de sus principales dirigentes.

Su organización consolidó presencia en el norte de Sinaloa y extendió sus operaciones hacia el sur de Sonora, donde disputó territorios y rutas de tráfico de drogas con otras facciones criminales.

¿‘El Chapo Isidro’ se unió al CJNG?

En junio de 2026, trascendió que Meza Flores se había sumado al CJNG en medio de la reconfiguración del grupo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en febrero de ese año.

De acuerdo con información de autoridades federales citada en ese reporte, el capo buscaba ganar posiciones dentro de la organización y aprovechar los cambios en el liderazgo criminal.

Su trayectoria también ha estado marcada por alianzas con otros grupos, entre ellos Los Zetas y el Cártel de Juárez, además de su relación histórica con los Beltrán Leyva.

¿Por qué Estados Unidos busca a ‘El Chapo Isidro’?

Meza Flores fue incluido en febrero de 2025 en la lista de los diez fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita detenerlo. Es señalado por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los principales responsables de las operaciones de narcotráfico de la organización de los Beltrán Leyva.

¿Qué pasó en Guasave, Sinaloa, este 20 de noviembre?

La noche del viernes se reportaron enfrentamientos armados en Guasave, luego de una agresión contra personal federal en las inmediaciones de Callejones de Guasavito.

Los hechos se extendieron a distintos puntos del municipio, donde también hubo bloqueos carreteros, vehículos incendiados y reportes de detonaciones de arma de fuego.

Entre las vialidades afectadas estuvieron la carretera México 15 y la autopista Benito Juárez, conocida como ‘La Costera’. La violencia también provocó la suspensión del encuentro de béisbol entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán.

Ante la situación, autoridades estatales pidieron a la población permanecer en sus domicilios y evitar las zonas de riesgo.

En medio de estos acontecimientos comenzó a circular la versión sobre la presunta captura de ‘El Chapo Isidro’, aunque las autoridades no habían confirmado oficialmente su detención.