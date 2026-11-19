Los Comancheros son una organización criminal con presencia en Asia, Europa y EU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos organizaciones internacionales de narcotráfico: la banda de motociclistas Comanchero (Comancheros), socio australiano del Cártel de Sinaloa.

“Los cárteles no operan de forma aislada. Dependen de otras organizaciones criminales como los Comancheros y la ‘Ndrangheta para traficar drogas, blanquear dinero ilícito y, en última instancia, envenenar a los estadounidenses con narcóticos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El Departamento del Tesoro seguirá desenmascarando y desmantelando las redes de narcoterrorismo para mantener a Estados Unidos a salvo, dice el comunicado.

De acuerdo con la OFAC, se trata de una organización criminal con presencia en Asia, Europa y Norteamérica relacionada con operaciones internacionales de narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

¿Quiénes son los Comancheros y cuál es su relación con el Cártel de Sinaloa?

Los Comancheros son una banda de motociclistas australiana que, según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, mantiene alianzas con organizaciones dedicadas al narcotráfico en distintos continentes.

Entre sus socios están el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo y Los Choneros, grupos con los que establecen acuerdos para facilitar el traslado de drogas.

El Departamento del Tesoro señala que estas alianzas permitieron a los Comancheros facilitar envíos de cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa.

Además del tráfico de estupefacientes, la organización ha participado en otras actividades delictivas, entre ellas asesinatos, tráfico de armas y lavado de dinero.

Uno de los mercados que despierta el interés de los cárteles es Australia, debido a elevados márgenes de ganancia que pueden obtener por la venta de drogas.

¿Quiénes son los líderes de los Comancheros sancionados por EU?

La OFAC identificó a varios integrantes y colaboradores de la organización australiana, entre ellos personas que ocupan puestos de dirección internacional y regional.

Uno de ellos es Alexandre Varela, conocido como Alex Vare, identificado como comandante mundial de los Comancheros y tiene su base de operaciones en España.

Otro de los señalados es Allan John Norman, conocido como Allan Meehan, presidente mundial de la organización, con sede en Australia.

También fueron incluidos Pasilika Naufahu, presidente nacional de la filial neozelandesa, y su hermano Vetekina Naufahu, ambos relacionados con la importación de cientos de kilogramos de drogas hacia Nueva Zelanda y con el establecimiento de vínculos con el Cártel de Sinaloa.