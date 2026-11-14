‘Entrega 100% segura a México’: DEA detecta a empresas chinas que venden al CJNG y al Cártel de Sinaloa

Antes de 2019, el fentanilo final se compraba por correo directamente a China.

Yiyi Chen y Qingzhou Wang aterrizaron en Fiji en junio de 2023, convencidos de que cerrarían un negocio. Ambos eran empleados de Hubei Amarvel Biotech Co., una empresa química de Wuhan, China, y llegaron para reunirse con un nuevo cliente que quería comprar tres toneladas de precursores químicos, productos usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa en la producción de fentanilo.

Sin embargo, el cliente de Chen y Wang era en realidad una fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, de acuerdo con un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En ese contexto, el 8 de junio de 2023, policías vestidos de civiles arrestaron a Chen y a Wang gracias a una nota roja de Interpol. De manera simultánea, un avión de la DEA ya estaba listo para trasladaros a Nueva York, donde se les acusó de conspiración para traficar fentanilo y de importación de precursores químicos.

Según un reportaje de Bloomberg Businessweek, basado en miles de páginas de documentos judiciales y entrevistas con personas involucradas en el caso, Chen y Wang fueron de los primeros ciudadanos chinos acusados en Estados Unidos de suministrar precursores de fentanilo.

El caso de Chen y Wang expone cómo operan los primeros eslabones de la cadena que alimenta al narcotráfico en México.

La DEA, que durante la administración de Trump ha adoptado una postura más agresiva contra los cárteles, montó una operación encubierta para atrapar a dos proveedores del narco en México. (Shutterstock)

¿Qué es Amarvel Biotech y por qué vendía precursores químicos?

Amarvel era, según Bloomberg Businessweek, “en casi todos los aspectos una empresa china común”. Tenía un sitio web, equipo de marketing, servicio de asistencia técnica y emitía facturas digitales, incluso por productos esenciales para fabricar narcóticos mortales.

El reportaje agrega que los sitios web de la compañía eran explícitos. Una página describía uno de los compuestos a la venta como intermediario “en la preparación de derivados del fentanilo”.

Otro producto prometía “entrega 100 por ciento segura a México” e incluía capturas del seguimiento de un envío a Culiacán, Sinaloa. También advertía: “utilizaremos nombres comunes para elaborar todos los documentos de importación, como aceite de motor, pegamento, pintura”.

¿Qué son los precursores del fentanilo?

Se trata de ingredientes químicos con los que se fabrica fentanilo. Un requisito común, explica el reportaje, es un precursor con un “anillo de piperidina”, estructura que funciona como armazón de la molécula.

Al ser el fentanilo completamente sintético, depende de ingredientes que pueden producirse en un laboratorio y distribuirse en pequeñas cantidades.

¿Cómo llegan los precursores del fentanilo de China a los cárteles mexicanos?

El reportaje ubica el punto de quiebre en 2019. Tras una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping a finales de 2018, China designó todas las variantes del fentanilo como sustancias controladas.

No obstante, la medida no bloqueó la venta de la mayoría de los precursores químicos, que podían combinarse para producir opioides como el fentanilo.

“Los distribuidores químicos chinos se dieron cuenta de que era mejor venderles a los mexicanos”, afirma Donald Im, exagente sénior de la DEA. De esa manera, algunos de los químicos comenzaron a llegar a México casi de inmediato, y tanto el Cártel de de Sinaloa como el CJNG reorganizaron sus operaciones para utilizarlos.

Pronto, ambos cárteles producían y se encargaban del tráfico de fentanilo a Estados Unidos con métodos de contrabando ya establecidos.

¿Cómo operó la DEA para capturar a los empleados de Amarvel?

Tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en 2022, los pocos vínculos de la DEA con el Ministerio de Seguridad Pública de China se enfriaron. La agencia tendría que actuar sin ayuda del gobierno chino y sacar a los acusados del país para detenerlos.

El 17 de noviembre de 2022, una fuente colombiana identificada como “José López” escribió a una vendedora de Amarvel que usaba el nombre de Anita. Pidió un precursor fuertemente restringido en Estados Unidos.

Cuando propuso evitar el bitcoin, escribió: “Sabes que fabrico fentanilo. No es seguro”. Anita respondió: “Lo sé”. Pagó cerca de mil 200 dólares en la criptomoneda Tether por un kilogramo de tres productos, que la DEA recogió en Nueva York.

Meses después, en marzo de 2023, otra fuente, “Gilberto Flores”, se hizo pasar por el jefe de Lopez y se reunió con Chen y Wang en Bangkok, mientras grababa en secreto. “Yo fabrico fentanilo, ¿verdad?”, les dijo. A lo que Wang respondió con recomendaciones sobre cómo diluir el producto.

“Sabemos que los clientes mexicanos son buenos clientes y también grandes clientes”, dijo el empleado de Hubei Amarvel Biotech Co.

Días después, ya en abril, “Flores” confirmó un pedido de 45 mil 800 dólares. Anita le envió una factura con los datos de pago, algo que Flores nunca había visto en una década de investigaciones antinarcóticos. Para no levantar sospechas, la DEA transfirió más de 40 mil dólares en criptomonedas.

Además, la DEA descartó repetir Bangkok y eligió Fiji, cuyo sistema jurídico permitía deportar de inmediato a los acusados extranjeros, sin un proceso largo de extradición.

Ya en la reunión, Chen advirtió que debían mantener su información en privado: “Recientemente, el gobierno estadounidense detuvo a un grupo mexicano y siguió la ruta hasta China”, dijo. Minutos después, él y su compañero fueron arrestados.

¿Qué condena recibieron Yiyi Chen y Qingzhou Wang?

Ya en EU, Chen y Wang se declararon inocentes. Su juicio comenzó el 15 de enero de 2025 en Manhattan. Las dos fuentes de la DEA declararon bajo seudónimo y obtuvieron un pago de entre 176 mil y 193 mil dólares, según Bloomberg Businessweek.

Al final, el juez Paul Gardephe sentenció a Wang a 25 años de prisión, cinco más de los que pedían los fiscales. “El fentanilo es el problema de drogas más grave de Estados Unidos”, dijo desde el estrado.

A Chen le impuso una sentencia de 15 años y reconoció “un elemento de azar en su participación”, pues, dijo, sin la pandemia de COVID-19 en todo el mundo “nunca se habría involucrado en este tipo de actividad delictiva”.

Las fechas previstas de liberación de Wang y Chen son 2035 y 2044, respectivamente.

¿Qué ha hecho China contra la venta de precursores químicos que se usan para producir fentanilo?

fentanilo de China a México La DEA atrajo a Wang y Chen a Fiyi bajo el pretexto de cerrar una compra de varias toneladas de precursores de fentanilo. (Shutterstock | DEA | AMarvelBio)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirma que ha “actuado constantemente con la mayor buena voluntad”. De esa manera, endureció las regulaciones, incluida la restricción de exportaciones de ciertos compuestos, entre ellos dos de los que Lopez pidió a Amarvel.

Los envíos de precursores químicos, sin embargo, continúan a gran escala. “El modelo operativo sigue siendo fundamentalmente el mismo”, dice John Wojcik, analista de TRM Labs. “Ocultan sus actividades dentro de negocios legítimos y utilizan la química creativa para mantenerse un paso adelante de las regulaciones”.

Los propietarios de Amarvel permanecen en China, fuera del alcance del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con directivos y empleados de lo que los investigadores de EU estiman que podrían ser cientos de fabricantes de precursores.

Según Bloomberg Businessweek, la gran mayoría de estos casos se quedan en “acusaciones sobre el papel”. Amarvel y Wuhan Wingroup fueron dadas de baja, pero el reportaje encontró indicios de que personas vinculadas con ellas aún venden productos similares a través de otra empresa de Wuhan que, de acuerdo con el registro mercantil, continúa operando.

Las muertes por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos cayeron a menos de 40 mil en 2025, alrededor de la mitad del récord de 2022. No obstante, el reportaje de Bloomberg Businessweek establece que no está claro si procesos contra la exportación de precursores químicos y las medidas tomadas contra el tráfico de fentanilo contribuyeron a esa baja.

Con información de Bloomberg Businessweek.