Consumo de fentanilo se mete a las elecciones en EU 2024: Van 270 mil muertes y contando

Con rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2024, es esencial comprender qué está pasando con el fentanilo.

Los ciudadanos de EU han quedado traumatizados luego de una ola de muertes por sobredosis causadas por el opioide sintético que dura años. El fentanilo, que en el pasado se usaba rara vez fuera de los hospitales, se ha convertido en una droga callejera omnipresente fabricada por bandas criminales, a menudo en México, a partir de sustancias químicas baratas que normalmente se fabrican en China. Con frecuencia es un ingrediente oculto en otras drogas ilícitas y puede tener consecuencias fatales para los consumidores desprevenidos.

Se estima que ocho de cada 10 votantes que aún no saben a qué candidato apoyar, en siete estados, dicen que el uso indebido de fentanilo es una cuestión “muy importante” o “algo importante” a la hora de decidir por quién votar en noviembre: más que el número que cita el aborto, el cambio climático, los sindicatos o las guerras en Ucrania y Gaza, según una encuesta reciente de Bloomberg News/Morning Consult entre casi 5 mil votantes registrados.

El fentanilo ha aparecido repetidamente en una campaña que se desarrolla después de una fase especialmente mortal de la epidemia de opioides en Estados Unidos. Desde antes del inicio de la pandemia de COVID-19 en noviembre de 2019 hasta octubre de 2023, unas 270 mil personas murieron por sobredosis de un opioide sintético, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esas muertes representan la gran mayoría de las muertes por sobredosis de drogas en general, que han aumentado a alrededor de 80 mil al año.

La crisis ha recibido una atención cada vez mayor en las noticias por cable, es el objetivo de decenas de proyectos de ley en el Congreso y se ha convertido en un grito de guerra desde las cámaras estatales hasta las reuniones de las juntas escolares de todo el país. Y aunque las ideas van desde aumentar las opciones de tratamiento hasta librar una guerra contra los cárteles, los votantes parecen unidos por el deseo de acabar con el control del fentanilo.

Los candidatos presidenciales están aprovechando el tema para consolidar el apoyo de los fieles al partido y cortejar a los votantes cuyas lealtades pueden haber cambiado debido a la crisis. Para el presidente Joe Biden, un demócrata, y el expresidente Donald Trump, candidato republicano, el fentanilo es también una forma de hablar desde la inmigración y la seguridad fronteriza hasta China y la delincuencia.

Al comienzo de su mandato, Biden hizo de la lucha contra la epidemia el primer pilar de su “Agenda de Unidad” destinada a unir a demócratas y republicanos. Sin embargo, durante el discurso sobre el Estado de la Unión, Biden reprendió a los legisladores republicanos por no adoptar una postura más dura. “Reforzar las penas contra el tráfico de fentanilo; no quieren hacer eso, ¿eh?”, dijo.

Trump ha culpado a las políticas de inmigración de Biden del aumento de las sobredosis. Ha pedido el despliegue del ejército estadounidense en México y el uso de la pena de muerte como castigo para los narcotraficantes.

“Nuestro país está siendo envenenado desde dentro por las drogas y por todos los demás delitos que están teniendo lugar”, ha dicho.

Los votantes registrados eran los más propensos a responsabilizar a los consumidores de drogas estadounidenses y a los cárteles mexicanos por la epidemia, según la encuesta de Bloomberg/Morning Consult. Los votantes de ambos partidos coinciden en que Estados Unidos debería trabajar con México y Canadá para combatir el tráfico de drogas.

Muertes por fentanilo, el mayor problema de EU

Las muertes por sobredosis de drogas son en general un problema en todo el país, con aumentos recientes en Alaska, Washington y Alabama.

Solo 2 miligramos de fentanilo, equivalentes a 10 a 15 granos de sal de mesa, se consideran una dosis letal. Los traficantes tienden a distribuirlo por kilogramos, lo que es suficiente para matar a 500 mil personas, según la DEA. El valor en la calle del medicamento varía: una pastilla puede costar menos de un dólar, mientras que medio kilo de polvo puede costar más de 10 mil dólares.

Desde que Biden asumió el cargo, Estados Unidos ha incautado más de 100 mil libras de fentanilo y 150 millones de pastillas con fentanilo, según datos de la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.

En Arizona, un estado indeciso a lo largo de la frontera con México que ha visto un aumento reciente en las muertes por sobredosis de opioides sintéticos, la intersección del fentanilo con las divisiones políticas estadounidenses es evidente. Los servicios médicos de emergencia en Tempe, sede de la Universidad Estatal de Arizona, reciben aproximadamente dos llamadas al día, en promedio, relacionadas con opioides. El año pasado, las autoridades locales dijeron que ayudaron a confiscar 4.5 millones de pastillas con fentanilo y 140 libras de polvo que, según funcionarios federales, eran distribuidas por el cártel de Sinaloa.

“Solíamos lidiar con drogas tradicionales y crisis tradicionales”, dijo el sargento Rob Ferraro, un oficial de policía de Tempe que ayudó a establecer un programa que capacita a policías en la administración del antídoto de sobredosis de naloxona.

“Existen diferentes creencias sobre cómo está llegando el fentanilo hasta aquí. La gente culpa a Trump, culpa a Biden”, dijo Ferraro. “No es diferente de cualquier otra cosa en nuestro país: es muy polarizador, muy binario”.

Alrededor de un tercio de los votantes de los estados indecisos no confían ni en Biden ni en Trump para manejar la crisis, según la encuesta de Bloomberg News/Morning Consult.

Algunas personas que se han visto directamente afectadas por la crisis dicen que ninguno de los candidatos hizo lo suficiente para controlar el fentanilo durante su estancia en la Casa Blanca.

“Se está convirtiendo en un tema en las elecciones porque ha sido ignorado por ambas administraciones”, dijo Jim Rauh de Akron, Ohio, quien perdió a su hijo de 37 años por culpa del fentanilo en 2015 y ahora dirige un grupo de defensa llamado Familias contra el fentanilo.

“La administración Trump lo ignoró, la administración Biden ahora está haciendo la vista gorda”, afirmó Rauh. “Ambos han evadido sus deberes”.

Los demócratas eran más propensos que los republicanos a querer que Estados Unidos aumentara la disponibilidad de antídotos contra las sobredosis y proporcionara tratamiento para el trastorno por consumo de opioides. Los republicanos querían aumentar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México y limitar la migración, según la encuesta de Bloomberg/Morning Consult. Las estrategias de reducción de daños, como el intercambio de agujas y los esfuerzos por despenalizar el uso recreativo de fentanilo, fueron ampliamente impopulares entre los votantes en general.

Ciudades progresistas como Portland, Oregon y San Francisco han visto una reacción violenta contra las leyes de drogas relajadas. La gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, ha dicho que firmará un proyecto de ley para convertir la posesión de drogas ilícitas en un delito nuevamente, mientras que en San Francisco, los votantes respaldaron una medida patrocinada por el alcalde demócrata London Breed que haría que los beneficiarios de asistencia social sospechosos de consumir drogas se sometieran a pruebas de detección. e inscribirse en un programa de tratamiento.

Fentanilo, tema prioritario en el Congreso

El Congreso también ha estado prestando mayor atención al fentanilo. Los legisladores de la Cámara y el Senado presentaron más del doble de proyectos de ley y resoluciones que mencionaban el fentanilo en 2023 que un año antes.

En la última década, los demócratas y republicanos del Congreso propusieron aproximadamente el mismo número de proyectos de ley y resoluciones relacionados con el fentanilo, pero en los últimos dos años, los republicanos introdujeron más de dos tercios de toda la legislación que menciona la droga.

Las legislaturas estatales presentaron más de 600 proyectos de ley sobre el fentanilo en 2023 y promulgaron al menos 103 leyes, según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Las disputas partidistas sobre cómo abordar el fentanilo preocupan a algunos expertos en políticas de drogas, así como a defensores de la inmigración y funcionarios locales.

“Cuando comencé a trabajar en este tema, no estaba tan politizado como lo está hoy”, dijo Regina LaBelle, directora de la Iniciativa de Políticas Públicas y Adicciones del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown.

“Es más sencillo decir en un breve fragmento ‘China está matando a nuestra gente’ o ‘son inmigrantes que cruzan la frontera’”, dijo.

Fatima Saidi, directora de campaña nacional de We Are All America, que aboga por los derechos de los inmigrantes y refugiados, dijo que los políticos están confundiendo a los delincuentes con las personas que buscan seguridad. “Cuando estás enojado, necesitas algo a quien golpear, y son los más vulnerables los que reciben los golpes”, dijo. “Los inmigrantes y refugiados en la frontera no deberían ser sus sacos de boxeo”.

Ver a los políticos usar fentanilo para impulsar el control fronterizo no sorprende a Lane Santa Cruz, un demócrata en el Concejo Municipal de Tucson, Arizona. “Vemos eso una y otra vez con la guerra contra las drogas y la simplificación excesiva de cómo las drogas llegan a Estados Unidos”, dijo.

El número de muertes por la crisis de los opioides se ha ido desacelerando, pero sigue cerca de máximos históricos. Las muertes por sobredosis de opioides reportadas disminuyeron aproximadamente un 2.3 por ciento en los 12 meses hasta octubre, según datos provisionales de los CDC, y las muertes por opioides sintéticos como el fentanilo, un subconjunto de muertes relacionadas con los opioides, disminuyeron aproximadamente un .3 por ciento.

La administración continúa presionando para que la naloxona sea más accesible, dijo Gupta, y ha tomado medidas para garantizar que las personas con trastorno por consumo de opioides puedan continuar recibiendo tratamiento desde casa, como lo hicieron durante la pandemia.

Estados Unidos está apuntando a contadores, agentes inmobiliarios, administradores de patrimonio y abogados que permiten el tráfico de drogas, añadió Gupta. La administración también quiere intensificar las búsquedas de vehículos que cruzan a Estados Unidos. Alrededor del 90 por ciento de todo el fentanilo prohibido se detiene en estos puertos de entrada, principalmente en vehículos conducidos por ciudadanos estadounidenses, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Entre los estados indecisos encuestados, al menos dos (Nevada y Arizona) registraron un aumento en las sobredosis de opioides sintéticos en el período de 12 meses hasta octubre, según los CDC, una señal de que es probable que el fentanilo siga siendo un tema fundamental para los votantes hasta las elecciones. Día.