Infancias palestinas en prisión: ¿Por qué Israel tiene a más de 200 niños encarcelados?

La Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina ha denunciado el uso de “medidas abusivas” por parte de las autoridades israelíes contra los 94 niños palestinos detenidos en la prisión de Megiddo, en Israel, asegurando que se encuentran en celdas sin equipamiento, en aislamiento doble y privados de las visitas de sus familiares.

El equipo de abogados encargado de supervisar sus condiciones también ha expresado que las autoridades carcelarias les presentaron a los niños con los ojos vendados y atados de manos y pies, y que solo se les quita la venda una vez en la sala de visitas, donde siguen esposados.

“La administración de la prisión de Megiddo lleva deliberadamente a los niños prisioneros a las visitas con las manos y los pies atados y los ojos vendados. Después de llevarlos a la sala de visitas, se les quita la venda de los ojos y se les atan las manos hacia delante en lugar de hacia atrás, mientras que los grilletes permanecen en los pies”, reza un comunicado de la Comisión publicado en su cuenta de la red social Facebook.

A pesar de la petición de los abogados para que se les retirasen los grilletes durante el encuentro, las autoridades israelíes alegaron que se trataba de un nuevo procedimiento para presos calificados como “peligrosos”.

El número total de niños detenidos en prisiones israelíes, que se encuentran en Megiddo y en la de Ofer, asciende a 200, aunque hay otros 40 menores de edad en detención administrativa.

En medio de la guerra de Israel en la Franja de Gaza, los bombardeos y ataques terrestres israelíes han dejado más de 32 mil 200 personas palestinas muertas, entre ellos unos 12 mil niñas y niños. Además, pese a que en los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén no hay guerra, las fuerzas israelíes y colonos han asesinado unas 434 personas.

¿Qué es la detención administrativa que sufren los palestinos en Israel?

A menudo, el Ejército de Israel realiza detenciones administrativas, un tipo de detención arbitraria a personas palestinas. Esta es una medida que puede renovarse indefinidamente basándose en información secreta bajo la presunción de que los arrestados podrían cometer un delito en algún momento en el futuro.

Desde el pasado 7 de octubre, las autoridades israelíes han detenido a más de 500 menores de edad en Cisjordania.

La organización israelí de derechos humano B’Tselem ha señalado que en este tipo de arrestos se detiene a una persona sin juicio, sin que haya cometido delitos, solo porque la autoridad israelí considera que la persona “puede infringir la ley en el futuro”.

Y al ser una medida preventiva, no tiene límite de tiempo. A la persona no se le informa cuáles son las pruebas para la detención. Esto, señala la ONG, deja a las personas indefensas pues enfrentan acusaciones desconocidas y no pueden acceder a una defensa digna. No son liberados, ni acusados, ni juzgados ni condenados.

Si bien se debe llevar a cabo un juicio eventualmente, la población palestina no tiene en realidad cómo defenderse en el sistema de justicia israelí en estos casos pues no están acusados de nada ni se les informa cuáles son los cargos o pruebas secretas en su contra, señala la organización.

“El poder de encarcelar a personas que no han sido condenadas o incluso acusadas de nada durante largos períodos de tiempo, basándose en “pruebas” secretas que no pueden cuestionar, es un poder extremo. Israel lo utiliza continua y ampliamente, manteniendo rutinariamente a cientos de palestinos en un momento dado”, apunta B’Tselem.

En noviembre de 2023, poco después de que estallara la guerra de Israel en Gaza, Amnistía Internacional (AI) apuntó que personas palestinas detenidas y liberadas dieron testimonio de tratos crueles y humillación por parte de las autoridades palestinas, algo que la organización ha documentado por años. En 2008, Amnistía Internacional señaló que Israel estaba fallando en cumplir la Convención contra la Tortura en los territorios palestinos que ocupó.