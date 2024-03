‘Nos entendemos muy bien’: AMLO descarta que Trump construya muro en la frontera

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “retórica de campaña” las palabras del aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un muro en la frontera con México, en una inusual entrevista televisiva con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS.

López Obrador respondió “no” cuando se le preguntó si pensaba que Trump construiría el muro, señalando su relación de trabajo con el expresidente estadounidense y la exitosa negociación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, o T-MEC. lo que dijo era “favorable para ambos países”.

“Nos entendimos muy bien”, dijo sobre Trump en la entrevista grabada en Palacio Nacional. López Obrador y Trump solo hablaron sobre el muro una vez durante su mandato como presidentes, durante una llamada telefónica que pretendía ser sobre la pandemia, reveló.

¿Cuál fue el acuerdo de Trump y AMLO sobre el muro?

AMLO y Trump El presidente Trump ofreció una cena en la Casa Blanca en honor al López Obrador en julio de 2020. (Presidencia)

“Hubo un acuerdo de no hablar del muro porque no íbamos a ponernos de acuerdo”, afirmó. En esa llamada telefónica, López Obrador le dijo a su homólogo: “Le voy a enviar algunos videos de túneles de Tijuana a San Diego que pasan justo por debajo de la aduana estadounidense. Se quedó callado y luego se echó a reír y me dijo: ‘No puedo ganar contigo’”.

La migración a través de la frontera sur de Estados Unidos es un punto ‘caliente’ en la campaña presidencial estadounidense, en la que Washington presiona a México para que trabaje para reducir el número de inmigrantes, mientras los estados fronterizos y las principales ciudades se ven bajo presión por la afluencia.

Las últimas discusiones entre los países incluyen un plan para aumentar los vuelos de deportación a países latinoamericanos con la promesa de que recibirán asistencia para el desarrollo. López Obrador también ha pedido a Estados Unidos que destine 20 mil millones de dólares para apoyar a esos países.

El presidente de México comentó que tras un pedido de Joe Biden el año pasado para contener el flujo migratorio, su gobierno ha sido “más cuidadoso con nuestra frontera sur”. López Obrador también afirmó que ha pedido a sus homólogos de Venezuela y Cuba que apoyen frenando el flujo de migrantes.

Sin embargo, el mandatario concedió que para frenar realmente la migración, México quiere “que se atiendan las causas fundamentales, que se analicen seriamente” en lugar de depender de soluciones “de corto plazo”.

La administración de López Obrador, que está limitada a un mandato de seis años, finaliza en octubre. La candidata del partido gobernante Morena, Claudia Sheinbaum, lidera la encuesta de El Financiero con una ventaja de 17 puntos sobre Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición.

AMLO admite que en México sí se produce fentanilo

El fentanilo sí se produce en México, por fin admitió López Obrador El presidente precisó que la droga letal se fabrica en el país, pero también en Estados Unidos y Canadá. Esta es la primera vez que el mandatario admite la situación de la sustancia.

Los cuestionamientos siguieron su curso sobre la presencia de narcóticos. ‘Nosotros no tenemos el problema del consumo (del fentanilo) en México’, dijo.

En su ‘mañanera’ de este 25 de marzo, López Obrador matizó sus declaraciones al remarcar que “muy poco” fentanilo es elaborado en nuestro país.

“Para que no saquen de contexto nuestros adversarios mi respuesta, lo que planteé fue: A ver, ustedes nada más voltean a ver hacia México, todo es México, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Ese es el sentido, pues. Es un asunto en el que tenemos que ayudar todos, no culpar a México”, dijo.