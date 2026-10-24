Capturan a ‘El Chore’, de Los Gigios, célula de La Mayiza señalada por la DEA por tráfico de fentanilo

La captura de 'El Chore' derivó de un operativo interinstitucional con participación de autoridades de Sonora, la FGR e INTERPOL.

Carlos Iván, ‘El Chore’, miembro Los Gigios, célula criminal de La Mayiza radicada en Nogales, Sonora, señalada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por controlar el tráfico de fentanilo, fue detenido en Hermosillo tras un operativo interinstitucional.

El criminal, cercano a ‘Gigio’ Valenzuela Valenzuela, quien ha sido señalado como mano derecha de ‘El Mayo’ Zambada, será extraditado.

“La localización del objetivo fue resultado de labores coordinadas de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo, desarrolladas por agentes ministeriales de Sonora y autoridades, que permitieron establecer su identidad y situación jurídica”, informó este sábado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora respecto a la aprehensión realizada el pasado 22 de octubre.

Para la detención se desplegó también personal de INTERPOL y de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que existe un requerimiento emitido por la DEA para que ‘El Chore’ sea extraditado. En tanto, continuará recluido en un Centro Federal de Reinserción Social de la Ciudad de México.

Los Gigios controlan 44% del tráfico de fentanilo desde Nogales, según EU

Los Gigios, según el gobierno de los Estados Unidos, controlan cerca del 44 por ciento del tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales desde Nogales, Sonora, y son liderados por Sergio Valenzuela Valenzuela, quien resultó ser el primer objetivo prioritario de la operación “Plaza Spike”, anunciada por las autoridades del vecino del norte a inicios del año 2024.

“La Operación Plaza Spike tiene como objetivo los cárteles que facilitan el flujo del letal fentanilo, así como sus análogos, precursores y herramientas para fabricar las drogas. Está diseñado para irrumpir las operaciones en las “plazas”, territorios de los cárteles ubicados directamente al sur de los Estados Unidos que son puntos de estrangulamiento logístico natural dentro de las operaciones de los cárteles”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 10 de abril de 2024.

Según la propia CBP, sus agentes interceptan “casi todos los días” fentanilo que sale “de la plaza de Valenzuela en dirección norte a través de los puertos de entrada de la CBP hacia ciudades de todo Estados Unidos”.