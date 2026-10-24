La historia de Plenitud, el crematorio clandestino en Ciudad Juárez, otro caso polémico de César ‘N’

César ‘N’, exfiscal del estado de Chihuahua, está preso en el penal de máxima seguridad ‘El Altiplano’, señalado por el delito de traición a la patria por la participación de agentes de la CIA en un operativo estatal.

El exfuncionario acarreaba múltiples polémicas durante su gestión por delitos ocurridos en Chihuahua. Un año antes de dejar su cargo, la dependencia que dirigía se enfrentó a una de las historias más perturbadoras.

En julio de 2025, cientos de familias tuvieron que buscar a sus muertos entre los cadáveres que se acumularon en el crematorio privado Plenitud, en Ciudad Juárez.

El horror de la funeraria de Ciudad Juárez, Chihuahua

A mediados del año pasado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó la localización de 386 cuerpos que no fueron cremados, pese a que los familiares de las víctimas recibieron urnas con las supuestas cenizas de sus seres queridos.

El terror y la triste escena provocaron indignación a nivel nacional. Familiares acudieron para reclamar los cuerpos de los fallecidos; algunos que ya habían enfrentado un duelo volvieron a revivir su dolor, porque algunos cadáveres tenían entre dos y cinco años en el sitio.

MEX6479. CIUDAD JUÁREZ (MÉXICO), 27/06/2025.- Fotografía aérea que muestra un inmueble donde fueron hallados 60 cuerpos embalsamados, este viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). Autoridades informaron sobre el hallazgo de 60 cuerpos embalsamados en el interior de un inmueble que operaba como crematorio. EFE/ Luis Torres (Luis Torres/EFE)

El crematorio Plenitud fue el último de los escándalos del gobierno de Chihuahua. El entonces fiscal, César ‘N’, reveló que el establecimiento recibía cuerpos a través de seis funerarias: ‘Luz Divina’, ‘Protect Deco’, ‘Del Carmen’, ‘Latinoamericana’ y ‘Amor Eterno’.

“Se les brindará una atención integral y se apoyará la decisión que tomen con respecto a sus seres queridos, con el objetivo de dar certeza y garantizar el acceso a la justicia para todos los deudos”, comentó en su momento César Jáuregui.

El hallazgo de los cuerpos llevó a la detención de José Luis ‘A’, propietario del crematorio, y de Facundo ‘N’, trabajador del establecimiento.

Sin embargo, José Luis ‘A’ obtuvo un amparo con el cual logró su libertad y ahora es considerado prófugo de la justicia. Mientras que en el caso de Facundo ‘N’ murió en prisión. Un capítulo más de la injusticia en México.

César 'N' y el caso Plenitud: 386 cuerpos que esperaban ser identificados

Familiares esperan la identificación de sus seres queridos

Respecto al reconocimiento de los cuerpos, la Fiscalía regresó los restos a los familiares de las víctimas; se trató de un proceso gradual. En algunos casos fue fácil debido a que todavía portaban la pulsera del hospital, pero en el otro extremo hubo personas a quienes se les practicaron pruebas genéticas para determinar si se trataba de su ser querido.

“Se está haciendo una clasificación muy individualizada para que, al momento de hacer las identificaciones, esto se vaya de una manera más rápida y podamos hacerlo con menos contratiempos”, comentó el exfiscal al momento de la detención de los sujetos.

En el primer aniversario de este crimen, según reportes, se tenían identificados apenas 281 cuerpos. Los familiares señalaron falta de respuestas de las autoridades.