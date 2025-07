Horror en crematorio de Juárez: Familias buscan a sus muertos tras hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar

El descubrimiento de 383 cuerpos apilados sin incinerar en un crematorio de Ciudad Juárez sacude a cientos de familias chihuahuenses, quienes ahora temen que las cenizas que les entregaron no correspondan a los restos de sus seres queridos.

La Fiscalía de Chihuahua confirmó el martes que al menos seis empresas funerarias están involucradas en el mal manejo de cientos de cuerpos que cobraron por incinerar y que, por razones que aún no son aclaradas, fueron hallados apilados en el crematorio Plenitud, ubicado en la ciudad fronteriza.

Autoridades señalaron que, de acuerdo con primeras investigaciones, el establecimiento operaba de manera irregular, además, estimaron que los cuerpos encontrados -los cuales todavía están en proceso de identificación- tenían entre dos y hasta cinco años en el sitio, sin condiciones para su preservación.

En medio de la indignación y la incertidumbre por este caso, decenas de personas, entre familiares de los fallecidos y activistas, han acudido a la Fiscalía de Chihuahua en busca de respuestas. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Cuerpos embalsamados y vestidos en crematorio ‘Plenitud’

Una llamada anónima alertó a las autoridades estatales sobre presuntas irregularidades en el crematorio privado Plenitud en Ciudad Juárez. Fue así que el pasado 26 de julio, agentes se encontraron con un escena escalofriante: cientos de cuerpos embalsamados acumulados.

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, explicó que el crematorio recibía cuerpos a través de seis funerarias subcontratadas, entre ellas ‘Luz Divina’, ‘Protect Deco’, ‘Del Carmen’, ‘Latinoamericana’ y ‘Amor Eterno’.

Autoridades clausuraron el crematorio 'Plenitud' de Cd. Juárez tras encontrar más de 300 cuerpos apilados en habitaciones. (Foto: EFE)

Detalló que varios de los cuerpos tenían tratamiento funerario y aún estaban vestidos como fueron velados, pero hasta al momento desconocen por qué el establecimiento acumulaba tantos cadáveres y no los cremó en su momento.

“Quién sabe cuál sería el propósito ulterior de estos sujetos porque el almacenamiento en ese número también hace presumir que no estaban prestando el servicio”, agregó Jáuregui en conferencia con medios.

El director de Servicios Periciales de Ciudad Juárez, Javier Sánchez, precisó que entre los restos hay 218 hombres, 149 mujeres y 16 cuerpos indeterminados. Además, cuatro cadáveres corresponden a menores de edad, incluidos dos recién nacidos.

Familias temen haber recibido cenizas falsas

En entrevista con EFE, Lorenza Elena Cibrián demandó saber si los restos entregados por la funeraria ‘Luz Divina’ realmente pertenecen a su esposo, Raúl Rodríguez, fallecido el 5 de febrero del año pasado.

“Se siente un dolor(…) porque como a nosotros nos entregaron la cajita de cenizas, pues no sabemos realmente si sea él o no sea él”, comentó y aseguró que su hija ya se encuentra en contacto con autoridades, pero hasta ahora no han recibido una respuesta clara.

Autoridades informaron sobre el hallazgo de 383 cuerpos embalsamados al interior de un inmueble que operaba como crematorio. (Luis Torres/EFE)

Josefina Núñez, madre de Melisa Angélica Villalobos Núñez, fallecida en 2020, compartió que aún guarda dudas sobre si las cenizas que le entregaron corresponden realmente a su hija.

“Vine a preguntar sobre si podríamos buscarla aquí porque yo tuve muchas dudas desde que la llevamos a incinerar a esa parte. Fue en el 2020, y (...) estuvo muy extraño”, mencionó.

Núñez contrató los servicios funerarios de ‘Protec Deco’, quienes a su vez trasladaron el cuerpo al crematorio ahora clausurado.

“Y ahí la vi, pero ya de ahí ya no me dejaron entrar (...) me dijeron que no, que eso era después, que la iban a incinerar después, pero que ahí estaba”, narró.

La madre recuerda que pasaron 15 días desde que dejó a su hija en ese lugar hasta que le entregaron la urna.

“Yo como su mamá me siento con sentimientos encontrados, como que es revivir otra vez el duelo y sobre todo un coraje, tristeza, o sea, es todo junto”, relató. “Lo que más quieres es que le den un trato digno, no peor que un animal”.

Familiares de los fallecidos temen que las funerarias les entregaron cenizas falsas, en lugar de los restos de sus seres queridos. (Foto: EFE)

Detienen a propietario y trabajador de crematorio en Cd. Juárez

La Fiscalía de Chihuahua informó que, por este caso, ya fueron detenidos el propietario del crematorio, José Luis Arellano Cuarón, y el empleado del establecimiento, Facundo Martínez, quienes serán presentados ante un juez e imputados por el delito de “inhumación indebida de cadáveres”.

Asimismo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de Ciudad Juárez anunció que abrió un proceso por faltas administrativas contra el crematorio privado que, según indicó, tenía los permisos de operación vigentes.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el hallazgo de los 383 cuerpos en Chihuahua y aseguró “se está atendiendo”. Adelantó que darán mayores detalles de la situación el próximo martes 8 de julio.

“Pediría que lo informe el gabinete de seguridad, lo atiende la fiscalía de Chihuahua y el martes se dará el balance general, ahí se hablará del caso”, comentó Sheinbaum Pardo.

Con información de AP y EFE.