‘Inédito’ caso de César Jáuregui: Exfiscal de Chihuahua enfrenta procesos federal y local, acusa abogado

Las acusaciones contra César Jáuregui están relacionadas con la presunta participación irregular de agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua. (Quadratín)

Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, calificó como “inédito” el caso de su representado, quien enfrenta de manera simultánea un proceso penal del fuero común en Chihuahua y otro del fuero federal, por lo que solicitó suspender la audiencia en el penal del Altiplano para concentrarse en la defensa que se desarrolla en la entidad.

El defensor del exfiscal de Chihuahua argumentó que resulta “humana y jurídicamente imposible” atender al mismo tiempo dos procesos, debido a que ambos requieren el análisis de carpetas de investigación, la preparación de pruebas y la presencia del imputado para conocer los hechos que se le atribuyen.

“Es jurídica y materialmente imposible estar estudiando dos carpetas de investigación de esta complejidad y, sobre todo, para él, que tiene derecho a estar presente, a conocer los hechos que se le imputan”, declaró el abogado.

Ante esta situación, Héctor Villasana solicitó al Tribunal Federal una suspensión del procedimiento correspondiente a la audiencia prevista para este martes, con el objetivo de agotar primero las diligencias del proceso penal que se sigue contra Jáuregui en Chihuahua.

El abogado advirtió que, si la autoridad federal no concede la suspensión solicitada, el caso podría convertirse en un precedente inédito dentro del nuevo sistema de justicia penal, debido a la obligación de atender simultáneamente procedimientos del fuero común y del fuero federal.

“Va a ser inédito, yo creo, en la historia de este nuevo sistema penal, que una persona esté sujeta simultáneamente a un proceso del fuero común y del fuero federal en los mismos plazos por los mismos hechos”, afirmó.

César Jáuregui ingresa al penal del Altiplano

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui ‘N’, ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión federal en su contra por el presunto delito de traición a la patria.

La detención ocurrió después de que un juez de control de Chihuahua determinó que el exfuncionario podía continuar en libertad su proceso penal estatal.

Sin embargo, agentes federales ejecutaron una segunda orden de aprehensión por una investigación distinta, correspondiente al fuero federal.

De acuerdo con la FGR, las acusaciones están relacionadas con la presunta participación irregular de agentes extranjeros en un operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas.

FGR acusa que César Jáuregui permitió la participación de agentes extranjeros en operativo

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que el exfiscal habría permitido que personas extranjeras participaran en actividades reservadas a las autoridades mexicanas, lo que, según la dependencia, vulneraría la soberanía.

La nueva orden de aprehensión se ejecutó después de que César Jáuregui obtuvo la posibilidad de llevar en libertad el procedimiento que enfrenta en Chihuahua por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

Con su ingreso al penal del Altiplano, Jáuregui quedó bajo custodia federal para continuar el proceso relacionado con la acusación de traición a la patria.

Las imputaciones corresponden a procedimientos distintos y deberán ser resueltas por las autoridades judiciales competentes. Se prevé que la audiencia inicial sea este martes 20 de octubre.

Sheinbaum califica de ‘irresponsable’ actuación de Jáuregui

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como irresponsable al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, no solamente por permitir un operativo en tierra con la participación de agentes de Estados Unidos en la Sierra Tarahumara, sino por la manera en que lo hicieron.

Durante su conferencia ‘mañanera’ del lunes 19 de octubre, la mandataria se refirió al caso, al señalar que la Fiscalía General de Chihuahua emitió la primera orden de aprehensión en contra del exfiscal, por delitos de servidores públicos.

“Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua, de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos, en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, ya que ellos no tienen atribuciones, para desmantelar un laboratorio, esas atribuciones las tiene la FGR”, explicó.

“Es importante esto, por varias razones. En primera, el caso en sí, yo lo he reflexionado mucho y ahora que la responsabilidad recae en el fiscal de ese momento, la verdad fue muy irresponsable, por decir lo menos; no solamente por permitir un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron: se van por la noche, en una carretera sinuosa, se vuelca el vehículo, fallecen dos personas, que ni siquiera tienen atribuciones”, añadió la mandataria.

*Con información de Quadratín