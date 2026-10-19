Abogado de exfiscal de Chihuahua ‘contradice’ a Sheinbaum: ‘No ordenó o autorizó a agentes extranjeros’

El abogado del exfiscal de Chihuahua negó que el exfuncionario permitiera la participación de agentes de la CIA en un operativo. (Foto: EL FINANCIERO)

Héctor Villasana, abogado del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, rechazó este lunes las declaraciones en contra el exfuncionario de haber permitido la participación de agentes de la CIA en un operativo en la entidad, y sostuvo que no existen pruebas de que su cliente tuviera conocimiento de esa intervención.

El defensor del exfiscal de Chihuahua afirmó que las declaraciones y pruebas integradas en la carpeta de investigación apuntan al fallecido Pedro Oseguera, entonces titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación y de Operaciones Estratégicas, como la persona vinculada con los agentes estadounidenses que participaron en el operativo.

“En ningún momento ordenó, autorizó o tuvo algún grado de intervención en la participación de agentes extranjeros en este evento”, sostuvo Villasana con Azucena Uresti al ser cuestionado sobre si Jáuregui tenía conocimiento sobre los agentes de la CIA.

El abogado reconoció que el entonces fiscal general mantenía reuniones con los responsables de las áreas de investigación y operaciones, en las que se abordaban distintos asuntos como operativos. No obstante, remarcó que esto no significaba que estuviera enterado de todos los detalles de los operativos desplegados en Chihuahua.

“Suponer o pensar que de todos los operativos que se desahoguen y que se lleven a cabo en la entidad, cuya responsabilidad es del director de la Agencia Estatal de Investigación, tenga que tener conocimiento el fiscal general, pues no es así”, señaló.

Abogado de César Jáuregui niega que exfiscal ocultara información sobre agentes de la CIA

Villasana también rechazó las acusaciones sobre un supuesto conocimiento previo del operativo y el presunto ocultamiento de información por parte del exfiscal, quien fue detenido y enfrenta una investigación relacionada con la participación de agentes extranjeros en Chihuahua.

Ante estos señalamientos, el abogado calificó las acusaciones como falsas y aseguró que no existe evidencia que demuestre que su cliente conocía los detalles del despliegue o que hubiera ocultado información.

“No hay un dato de prueba que así lo sugiera, que acredite y demuestre que el licenciado Jáuregui tenía conocimiento de ello, mucho menos que haya autorizado y ocultado información”, declaró.

Según la versión de la defensa, el exfiscal fue informado del incidente hasta la madrugada, después de que ocurrió el accidente en el que murieron agentes de la Policía Estatal Investigadora y dos ciudadanos estadounidenses. Fue a partir de ese momento, indicó Villasana, cuando comenzaron las indagatorias para establecer la procedencia y la presencia de los extranjeros.

El abogado insistió en que no existen elementos de prueba que acrediten que Jáuregui estuviera enterado de la participación de los agentes estadounidenses antes del incidente.

Sheinbaum acusa a César Jáuregui de permitir un operativo de agentes extranjeros en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy irresponsable” la actuación del exfiscal de Chihuahua por presuntamente permitir la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo en Chihuahua.

“El exfiscal fue muy irresponsable, por decir lo menos, por haber permitido la participación de agentes extranjeros, también por la manera en que lo hicieron. Fue un operativo muy irresponsable al trasladarse en la noche por carretera”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre la detención de Jáuregui.

Sheinbaum también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones contra el exfuncionario por otros casos, cuyos detalles serán dados a conocer por esa institución.

“Qué bueno que la Fiscalía de Chihuahua también reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley, porque si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia son los fiscales”, agregó.