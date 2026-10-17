Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por investigación sobre operativo con agentes de la CIA

Exfiscal de Chihuahua César Jáuregui es detenido; estas son las acusaciones en su contra. (Cuartoscuro)

César Jáuregui, exfiscal del Estado de Chihuahua, fue detenido en la capital del estado como parte de las investigaciones por la presunta participación ilegal de agentes de la CIA en un operativo de abril de 2026.

Al exfuncionario chihuahuense se le imputan los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad ante las autoridades, de acuerdo con versiones extraoficiales.

Actualmente, Jáuregui permanece a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Agentes de la Policía Estatal serían quienes cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

Luego que se destapara la participación de agentes de la CIA en el operativo, por un accidente donde murieron dos estadounidenses, Jáuregui renunció a su cargo el 17 de abril.

En una rueda de prensa organizada para anunciar su renuncia en medio de las investigaciones, el exfuncionario aseguró que su actuación tuvo “como norte la protección de la sociedad y la acción para enfrentar al crimen organizado”.

Pese a ser el máximo responsable de la dependencia, desconoció la participación de los agentes de la CIA en el operativo en Morelos, Chiahua: “La información con la que contamos inicialmente era inconsistente”.

¿Qué hacían agentes de la CIA en Chihuahua? La versión de Jáuregui

Luego del accidente donde murieron agentes de la CIA y de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, César Jáuregui aseguró que los estadounidenses realizaban actividades de adiestramiento.

El entonces fiscal negó y rechazó en varias ocasiones que los agentes hubieran participado en el operativo. Supuestamente, Pedro Osegura, quien encabezaba el operativo, “se encontró” con los agentes al regreso de la misión y los invitó a volver juntos. En el camino a Chihuahua tuvieron el accidente y por ello se encontraban juntos.

“Al regreso de Pedro Oseguera, se encontró con estos agentes en una comunidad. Daban cursos sobre el manejo de drones y esa zona en Polanco es reconocida por su topografía porque es propicio hacer este tipo de capacitaciones”, agregó”, dijo en una entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Versiones que destaparon la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua

Las contradicciones en las declaraciones de los funcionarios relacionados plantearon más dudas. Sin embargo, indicios revelaron que los agentes de la CIA habían participado en más operativos con fuerzas de seguridad en Chihuahua.

Además, debido a la participación del Ejército en el operativo, para pasar desapercibidos, los extranjeros utilizaron uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para pasar desapercibidos.

Estos indicios, en su mayoría, fueron revelados por investigaciones periodísticas.

El Gabinete de Seguridad confirmó que uno de los agentes fallecidos entró al país como turista, sin declarar sus verdaderas intenciones de su ingreso al territorio nacional.