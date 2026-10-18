¡Ni 15 años de amistad lo salvaron! La ruptura entre Maru Campos y César Jáuregui tras operativo con la CIA

El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua enfrenta a Maru Campos con su exfiscal César Jáuregui, detenido por presuntos delitos. (Cuartoscuro).

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el exfiscal estatal César Jáuregui Robles, detenido el pasado sábado 17 de octubre, protagonizaron un enfrentamiento público por el operativo contra un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en el que participaron agentes de la CIA.

La ruptura entre ambos, quienes durante más de una década compartieron proyectos políticos y mantuvieron una estrecha relación de colaboración, se hizo evidente después de que Campos responsabilizara a Jáuregui y a otros integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de actuar sin informarle sobre la presencia de personal estadounidense en el operativo realizado en abril.

“Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, declaró la gobernadora en una entrevista con el periodista Claudio Ochoa, de Latinus, difundida el 14 de octubre.

Campos sostuvo que el caso de El Pinal evidenció fallas en los mecanismos de control de la Fiscalía y justificó los cambios realizados en la institución. Según explicó, desconocía el alcance de las decisiones que tomaban sus colaboradores sin consultarla.

“Quien ya rebasa ese límite de no avisarle a la jefa, de no platicarle, de no saber qué es lo que estaba pasando”, expresó durante la conversación.

La mandataria también confirmó que existe una carpeta de investigación relacionada con los hechos del 16 y 18 de abril, la cual está en manos de la FGE y de la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, señaló que corresponde al Partido Acción Nacional (PAN) decidir si Jáuregui puede contender por la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua.

“No sabría decir cuántas carpetas hay. Yo solamente sé que existe una relacionada con lo ocurrido en El Pinal, Morelos, por el narcolaboratorio del pasado 16, 18 de abril, y que está en manos tanto de la FGE como de la FGR”, afirmó.

El 17 de octubre, eñementos de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron a Jáuregui por presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilícito de facultades y la sustracción o destrucción de información o documentos bajo su custodia.

Más tarde, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la dependencia federal también ejecutó una orden de aprehensión contra el exfiscal por el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

De acuerdo con la información difundida sobre las investigaciones, las autoridades federales identificaron indicios de que dos agentes estadounidenses acudieron en varias ocasiones a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, adscrita a la Fiscalía de Chihuahua.

Una relación política de más de una década

La confrontación entre Campos y Jáuregui contrasta con la trayectoria que ambos construyeron dentro del PAN. Durante más de una década compartieron responsabilidades políticas y de gobierno, con Jáuregui como uno de los principales colaboradores de la actual Gobernadora.

Ambos coincidieron en el Congreso de Chihuahua, donde él fue coordinador de la bancada panista y ella vicecoordinadora. Posteriormente, Jáuregui participó en las campañas de Campos para la Alcaldía de Chihuahua, en 2016, y para la Gubernatura, en 2021.

Durante la actual administración estatal, el exfiscal también se desempeñó como secretario general de Gobierno antes de asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado, cargo al que renunció en medio de la controversia por el escándalo de los agentes de la CIA.

Jáuregui defiende el operativo y rechaza haber cometido delitos

Antes de su detención, el exfiscal publicó un video en redes sociales en el que defendió su actuación durante el operativo contra el laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara. En el mensaje, aseguró que no se arrepentía de haber participado en las acciones contra el crimen organizado y sostuvo que volvería a tomar la misma decisión.

“Los hechos ocurridos en El Pinal marcaron una diferencia y dejaron perfectamente claro que en Chihuahua se combate al narco. En su momento asumí la responsabilidad total y por eso presenté mi renuncia. Si hoy tuviera que tomar nuevamente la decisión de desarticular el narcolaboratorio de Morelos, estoy absolutamente seguro de que lo volvería hacer”, declaró.

Jáuregui también rechazó haber cometido algún delito y afirmó que estaba dispuesto a enfrentar cualquier procedimiento en su contra.

“Lo verdaderamente imperdonable hubiera sido ser omiso y tibio en el combate al crimen organizado. Si hoy por esos hechos, de los cuales tengo perfectamente claro no existe delito alguno de mi parte, la Federación o el Estado me fincan alguna responsabilidad, estoy listo para asumirla con orgullo”, agregó.

En ese mismo mensaje, el exfuncionario vinculó las críticas en su contra con la disputa política en Chihuahua y advirtió que podrían aumentar los señalamientos contra él y su equipo.