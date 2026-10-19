Maru Campos explica detención del exfiscal de Chihuahua: ‘Cooperación debe ser con apego a la ley’

Morena exigió que se le abriera un proceso de juicio político a Maru Campos por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

La detención de César ‘N’, exfiscal de Chihuahua, es una muestra de que “nadie está por encima de la ley” en el estado, afirmó la gobernadora Maru Campos este lunes 19 de octubre.

“Nadie que sirva o haya servido en mi Gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua, la ley se aplica sin distinción. No se protege a nadie ni se persigue a nadie”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

¿Por qué se detuvo al exfiscal de Chihuahua? Este fue el proceso

Maru Campos recordó que tras una reunión en abril con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, se acordó la creación de un grupo interinstitucional dentro de la Fiscalía de Chihuahua para la investigación de la presencia de agentes de la CIA.

La gobernadora apuntó que la primera etapa de las investigaciones del grupo terminó la semana pasada, por lo que se procedió a girar una orden de aprehensión en contra de César ‘N’, quien renunció a la Fiscalía de Chihuahua el 27 de abril.

Si bien se encontró que el exfiscal de Chihuahua presuntamente cometió “faltas graves” como servidor público, Campos defendió la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad.

“La cooperación con otros países es legítima y muy necesaria, pero debe darse con apego a la ley, como siempre lo hemos venido haciendo”, subrayó.

La gobernadora también afirmó que colaborarán “en el marco de la ley” con la Fiscalía General de la República (FGR) para la información que requiera por la acusación de traición a la patria en contra del exfiscal.

Exfiscal de Chihuahua no dio ‘luz verde’ a agentes de la CIA

Esa es la versión que maneja Héctor Villasana, abogado de César ‘N’, quien aseguró que su cliente no sabía que elementos de esa agencia de Estados Unidos iban a participar en el operativo.

El abogado acusó a Pedro Oseguera, titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación, de ser el funcionario que sí autorizó que los agentes de la CIA participaran en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

Oseguera y dos agentes de la CIA fallecieron el 19 de abril pasado cuando el auto en el que iban se desbarrancó en la carretera entre los municipios de Morelos y Guanochi, en la sierra de Chihuahua.

En entrevista con Azucena Uresti, el abogado de César ‘N’ reconoció que su cliente tenía reuniones con los responsables de las áreas de investigación y operaciones de Chihuahua. Sin embargo, esto no significaba que supiera de todos los operativos programados o en vigor en el estado.

César ‘N’ fue trasladado al Penal del Altiplano, esto por la causa federal que se le sigue por el delito de traición a la patria. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de entre 5 a 40 años de prisión, según el artículo 123 del Código Penal Federal.