Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 19 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

Jáuregui fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, tras las investigaciones por el operativo en Chihuahua.

La Fiscalía de Chihuahua investiga posibles omisiones en la cadena de mando y el incumplimiento de protocolos durante el operativo en El Pinal, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez: ¿Cuándo comienzan los depósitos del bimestre septiembre-octubre?

La Coordinación Nacional de Becas dio a conocer el calendario de pagos de la Beca-Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocanegra.

Los pagos se realizarán por orden alfabético según la primera letra del apellido paterno. Estas son las fechas:

Lunes 19 de octubre: Letras A-B.

Martes 20 de octubre: Letra C.

Miércoles 21 de octubre: Letras D-E-F.

Jueves 22 de octubre: Letra G.

Viernes 23 de octubre: Letra H-I-J-K-L.

Lunes 26 de octubre: Letra M.

Martes 27 de octubre: Letras N-Ñ-O-P-Q.

Miércoles 28 de octubre: Letra R.

Jueves 29 de octubre: Letra S.

Viernes 30 de octubre: Letras T-U-V-W-X-Y-Z.

¿Cuándo iniciará la entrega de nuevas tarjetas para los becarios?

Durante el bimestre septiembre-octubre iniciará la entrega de nuevas tarjetas para los becarios, informó la Coordinación Nacional de Becas.

¡Compra aquí! Este es el supermercado de Edomex donde es más barata la canasta básica

La Profeco también recordó que el precio promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y en Edomex hay un supermercado con precios bajos.

Se trata de Chedraui Atizapán, en Edomex, que vende la canasta básica en 774 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:

Mercado Soriana, en Zacatecas, vende la canasta básica en 804.40 pesos.

Chedraui Campeche, ofrece la canasta básica en 780.30 pesos.

Mercado Soriana Atizapán, Edomex, vende la canasta básica en 857.90.

Soriana Hiper, en Zacatecas, ofrece la canasta básica en 812.10 pesos.

Precio del diésel: ¿Cuál es la gasolinera de Edomex donde está más barato?

Profeco informó que el precio promedio del diésel se mantiene en 26.98 pesos y hay una gasolinera en el Estado de México donde se vende más barato el litro.

Se trata de Pemex avenida Cuauhtémoc 1, en Ixtapaluca, Edomex, que vende el litro de diésel en 26.87 pesos. Otras gasolineras con precios bajos son:

Pemex carretera Antigua Coatzacoalcos-Minatitlán km 17.5, en Cosoleacaque, Veracruz, ofrece el litro de diésel en 26.90 pesos.

Pemex Boulevard Solidaridad 646 en Hermosillo, Sonora, vende el diésel en 26.95 pesos.

Pemex océano Atlántico 602, León, Guanajuato, vende el diésel en 26.97.

Pemex calzada Andrés Serra Rojas 528, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ofrece el diésel en 26.97 pesos.

Lo último de las conferencias ‘mañaneras’ de Claudia Sheinbaum