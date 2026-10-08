Productores de gas natural en México pagan hasta tres veces más regalías que en EU

La carga fiscal que reduce la rentabilidad y frena nuevas inversiones para elevar la producción nacional.

Los productores de gas natural en México pagan regalías de entre 2.5 y 3 veces superiores a las que enfrentan sus competidores en Estados Unidos, situación que limita la rentabilidad de los proyectos y dificulta incrementar la producción nacional de este combustible, advirtió Óscar Roldán, director del Consorcio Petrolero 5M del Golfo.

El empresario explicó que las compañías mexicanas deben competir con el mercado de gas natural más grande del mundo, pero bajo condiciones fiscales menos favorables, lo que representa un obstáculo para atraer nuevas inversiones.

“Que a los productores de gas aquí en México nos dieran la misma regalía que en Estados Unidos, al menos los mismos impuestos, te aseguro que seguiríamos produciendo mucho más”, afirmó.

Como ejemplo, señaló que el campo Cuitláhuac enfrenta una regalía equivalente al 50 por ciento, mientras que en el campo Benavides la carga alcanza el 40 por ciento, niveles que reducen considerablemente los márgenes de rentabilidad de los proyectos.

‘México necesita condiciones fiscales más competitivas’

Roldán Flores consideró que México necesita condiciones fiscales más competitivas para aprovechar sus recursos energéticos, especialmente ante la disponibilidad de gas natural barato procedente de Estados Unidos.

Agregó que la dependencia de las importaciones también representa una pérdida de empleos, recaudación y actividad económica en las regiones productoras, además de afectar el desarrollo de la industria petroquímica nacional.

Explicó que la apuesta por importar gas seco estadounidense ha desincentivado la producción de gas mexicano, que también contiene líquidos como etano, propano y butano, utilizados como materias primas por la industria petroquímica.

Ven potencial en contratos mixtos

Respecto a nuevos esquemas de participación privada en la industria petrolera, Roldán Flores consideró que los contratos mixtos pueden representar una alternativa para incrementar la producción de hidrocarburos, aunque advirtió que su aplicación no resulta conveniente para todos los proyectos.

Explicó que estos contratos funcionan principalmente en campos maduros que ya cuentan con producción y generan flujo de efectivo, debido a que los ingresos existentes permiten financiar nuevas inversiones y recuperar costos.

“Vemos un potencial importante, en el sur, se puede ver que Pemex tenía áreas de al menos 50-70 millones de barriles, nosotros con cinco o 10 estamos más que felices, podemos empezar con proyectos pequeños, pero que, sin duda, son rentables”, dijo.

El Consorcio Petrolero 5M del Golfo fue una de las empresas ganadoras de los contratos mixtos con Pemex.