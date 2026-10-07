¿Por qué hay tan pocas reservas de gas natural en México? Recorte de EU pone la lupa

Gas natural en México: la razón por la que el país depende de EU y tiene pocas reservas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro)

México no está preparado en caso de que Estados Unidos suspenda sus importaciones de gas natural. El titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García, reveló que el país fue notificado sobre una reducción en el envío de este hidrocarburo desde el vecino del norte.

El funcionario calificó el aviso como una “situación crítica”, derivada de la dependencia de México de las importaciones de gas natural para cubrir la demanda. Sin embargo, no precisó por cuánto tiempo se extendió la restricción del gobierno de Donald Trump ni cuál fue la razón de esta medida.

El dato que preocupa. Cuitláhuac García reconoció que México únicamente cuenta con tres días de reservas de gas natural en caso de quedarse sin el suministro de este hidrocarburo, debido a que el país depende en 75 por ciento de Estados Unidos.

“Podríamos tener hasta tres días si hubiese algún corte de este gas natural de importación”, comentó durante la mañanera de este 7 de septiembre.

¿Cuál es la razón de las bajas reservas de México en gas natural?

El gas natural disponible para esos tres días de reserva provendría de los ductos que transportan el hidrocarburo. Desde hace años, México no cuenta con espacios de almacenamiento para este recurso, por lo que depende del flujo constante proveniente de Estados Unidos.

En el país operan cinco terminales de Gas Natural Licuado, propiedad de empresas privadas, que no forman parte del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS).

En este contexto, “cualquier reducción en la disponibilidad del gas natural tiene un impacto directo sobre la economía nacional e indirectamente se afecta al pueblo de México por el traslado de estos costos, a causa de la falta de gas y de infraestructura, a los sectores eléctricos, residenciales e industriales”, reconoció el gobierno federal en el Programa Institucional del Centro Nacional de Control del Gas Natural 2026-2030.

En el mismo documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se menciona que el gobierno federal busca promover el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de gas natural para contar con inventarios estratégicos operados y gestionados por el Estado.

El objetivo es consolidar la seguridad energética, reducir los costos del servicio a los consumidores, equilibrar la demanda y aumentar la confiabilidad y flexibilidad de las redes de transporte y distribución, entre otras ventajas.

Otras alternativas, además del almacenamiento de gas

En abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dio los primeros pasos para impulsar la explotación de gas no convencional mediante el fracking, con el argumento de disminuir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

Pese a las observaciones sobre esta técnica de explotación, la mandataria la catalogó como ‘fracking sustentable’, pues considera que las nuevas tecnologías reducen los daños ambientales.

“México consume gas no convencional. Está a 100 metros de la frontera, nada más que está en Texas; 75 por ciento del gas que consume México es gas no convencional, solamente que se explota en Estados Unidos”, recordó Sheinbaum.

De este modo, el gobierno de la mandataria federal no solo apuesta por proyectos de almacenamiento, sino también por fortalecer la soberanía energética.