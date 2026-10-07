Sheinbaum descarta que Gabinete de Seguridad tenga información de amenazas contra el ‘góber’ de Nayarit

Sheinbaum descartó que haya información relacionada con amenazas contra Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, haya sufrido un presunto atentado debido a que el Gabinete de Seguridad no tiene información sobre amenazas en su contra.

“No tenemos información, no fue un atentado, fue un desperfecto en la aeronave”, agregó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 7 de octubre.

Al ser cuestionada al respecto, la mandataria reiteró que no hay información acerca de que la seguridad del gobernador esté en riesgo a pesar de que la Fiscalía de Nayarit investiga el desplome de una avioneta como un posible atentado contra Navarro.

“No hay nada que tenga el gabinete de seguridad que lo asocie a alguna situación en contra del gobernador”, reiteró la mandataria.

¿Qué sabemos del supuesto atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro?

La caída de una aeronave en Ixtlán del Río es investigada por la Fiscalía de Nayarit como un posible atentado contra Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado.

“Nosotros no vamos a parar la investigación hasta establecer si con los trabajos de extracción y los de inteligencia tenía como objeto atentar contra su vida”, afirmó la titular de la Fiscalía.

La dependencia realiza cruces de información y reúne datos a través de testigos colaboradores detenidos.

Además, la fiscal relacionó el hecho con un grupo de jóvenes, algunos de ellos ya detenidos. De acuerdo con las indagatorias, tendrían la capacidad de trasladarse entre Tepic y Bahía de Banderas.

Esto sabemos de la aeronave encontrada en Nayarit

Josh Ojeda, delegado de la Comisión Nacional de Emergencias en Nayarit, informó sobre una aeronave ubicada en la serranía de Ixtlán del Río, cerca de la localidad de Los Mezquites.

El delegado informó que Óscar Quesada era el piloto y, Ángel Ricardo Granados, el copiloto. Elementos de la Policía Estatal y Bomberos del estado realizaron las maniobras para recuperar la avioneta.

De acuerdo con información preliminar, se trata de un Cessna Citation 501, con matrícula XB-BAR, que habría salido del Aeropuerto Internacional de Tepic con destino a Aguascalientes.

La fiscalía detalló que se trata de la avioneta que utiliza el gobernador de Nayarit, pero no informó si tenía un viaje programado o la periodicidad con la que el mandatario estatal aborda la aeronave.

Miguel Ángel Navarro reconoció la aparición de mantas con señalamientos en su contra, pero aseguró que mantendrá la postura de su administración frente a las amenazas y hechos violentos. “Prefiero muerto valiente que vivo cobarde”, dijo en una conferencia de prensa.

*Con información de Karina Cancino