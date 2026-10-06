Campo de exterminio en Nayarit: Fiscalía investiga presunto sitio de incineración en Xalisco

La Fiscalía continuará con la recuperación y el análisis de los indicios localizados tanto en la zona de incineración como en la fosa.

La Fiscalía de Nayarit procesa desde el 3 de octubre un sitio que investiga como posible centro de exterminio por incineración en el municipio de Xalisco, donde también fue localizada una fosa con cuerpos de reciente localización, informó la fiscal general del estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo.

El lugar se encuentra en la zona de La Curva, municipio de Xalisco, y desde el sábado se realizan trabajos periciales para recuperar y analizar restos humanos, prendas de vestir y otros indicios.

“Desde el día 3 de octubre estamos procesando un centro de exterminio por incineración”, declaró Heredia durante la presentación de los avances de la investigación.

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La fiscal explicó que en el sitio fue localizada una estructura que describió como una “hornilla artesanal”, sobre la cual se colocaba un tambo.

Según la investigación, en el recipiente se utilizaban diésel, gasolina y jabón para facilitar la quema de los cuerpos.

“Se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas; se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo”, señaló.

En la zona también fueron encontrados fragmentos óseos y prendas de vestir, mientras que en el margen de un riachuelo fueron localizados restos que son procesados por las autoridades.

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Heredia informó que, además del área investigada como sitio de incineración, la Fiscalía trabaja en una fosa donde fueron encontrados cuerpos de reciente localización.

“También estamos procesando una fosa, hay cuerpos de reciente localización y esperemos poder contar con correspondencia genética”, dijo.

La obtención de perfiles y correspondencias genéticas será parte de los trabajos para establecer la identidad de los restos y determinar si existe coincidencia con personas reportadas como desaparecidas.

Desde el sábado, madres buscadoras se incorporaron a las labores en el predio, donde participan en la localización de indicios.

De acuerdo con la fiscal, durante estos trabajos ya fueron encontradas prendas de vestir que serán analizadas.

La investigación permanece en etapa de procesamiento pericial, por lo que hasta ahora no se ha establecido públicamente cuántas personas podrían estar relacionadas con los restos encontrados en el sitio.

La Fiscalía continuará con la recuperación y el análisis de los indicios localizados tanto en la zona de incineración como en la fosa, con el objetivo de establecer la identidad de los restos y reconstruir lo ocurrido en el lugar.