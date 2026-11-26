Las barras y porras de futbol podrían estar sujetas a un registro, supervisión y control preventivo (Foto: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM)

Por la seguridad de los aficionados, diputados federales aprobaron reformas para regular y por orden a la actuación y presencia de las llamadas “barras” o porras en eventos deportivos.

En sesión de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, los legisladores avalaron imponer un registro, mayor supervisión y un estricto control preventivo.

La Comisión del Deporte, que preside la diputada y campeona mundial raquetista Paola Michell Longoria López, del partido Movimiento Ciudadano (MC), aprobó, por mayoría de votos, un dictamen que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de barras deportivas.

¿Qué cambiaría para las barras y porras en los estadios?

Esta reforma tiene por objeto, señala, “incorporar en la legislación la definición de grupos de animación y porras”.

La propuesta modifica la fracción XV del artículo 5 para reconocer a los grupos de animación y/o porras como “agrupaciones organizadas de aficionados”.

Se indica que “por su estructura requieren de registro, supervisión y control preventivo para asistir a eventos deportivos masivos y eventos deportivos con fines de espectáculo, para apoyar o alentar a un equipo o deportista”.

Durante la discusión, la diputada Ana Isabel González González, del PRI, manifestó su respaldo al dictamen y se pronunció por garantizar la paz en los estadios.

Lo anterior, aclaró, “sin estigmatizar a los grupos de animación por las acciones de unos cuantos provocadores”.

Consideró que estas agrupaciones cumplen una función importante en el apoyo a los equipos y la convivencia familiar, por lo que deben continuar alentando en condiciones de respeto y seguridad.

¿Qué otras reformas revisó la Comisión del Deporte?

En la misma sesión, las y los integrantes de la Comisión avalaron también, por mayoría, el dictamen que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de transparencia y rendición de cuentas.

La modificación de la fracción VI y la adición de una VII al artículo 13, agrega entre las atribuciones correspondientes el fomento y la promoción de mecanismos internos y procedimientos transparentes para prevenir el nepotismo, así como las demás facultades que establezcan la ley y otros ordenamientos legales.

En la sesión se informó también que, durante el periodo del 21 al 28 de octubre de 2026, recibió tres iniciativas para su análisis y dictaminación.

La primera, suscrita por la diputada Giselle Yunuen Arellano Ávila, de Morena, plantea reformar la fracción VII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de cooperación deportiva internacional para impulsar la cultura oceánica y la protección y conservación de los ecosistemas costeros y marinos.

La misma legisladora presentó una segunda propuesta para modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte y el Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la integridad deportiva, así como prevenir y sancionar la manipulación de competencias.

En tanto, el diputado José Braña Mojica, del PVEM, promovió una iniciativa para modificar el artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de prevenir riesgos a la salud por temperaturas extremas durante la realización de actividades físicas y deportivas.