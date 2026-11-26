México y China acordaron establecer un grupo de trabajo para promover el desarrollo de sus relaciones económicas y comerciales.

China pidió este jueves a México que aborde de forma “racional, objetiva e integral” el desequilibrio comercial bilateral y que recurra “con prudencia” a las medidas de defensa comercial, tras la reunión mantenida esta semana en Beijing entre los responsables económicos de ambos países.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, declaró en una rueda de prensa que Beijing aboga por resolver las diferencias económicas y comerciales mediante el diálogo y las consultas y se opone a “toda forma de incremento unilateral de aranceles”.

Asimismo, llamó a México a evitar las “interferencias de terceros”, en referencia velada a Estados Unidos, y a trabajar junto a China para dar un nuevo impulso al comercio bilateral.

El portavoz confirmó que ambos países acordaron establecer un grupo de trabajo para promover el desarrollo “saludable, estable y sostenible” de sus relaciones económicas y comerciales.

México y China encabezan reuniones de alto nivel

El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezaron esta semana en Beijing la undécima reunión del Grupo de Alto Nivel México-China.

Ebrard, que pidió acelerar la autorización de los protocolos necesarios para exportar diversos productos agroalimentarios mexicanos a China, estimó que las ventas chinas a México superarán este año los 130 mil millones de dólares, frente a los aproximadamente 10 mil millones de las mexicanas al gigante asiático.

La cita dio seguimiento al encuentro que mantuvieron los presidentes chino, Xi Jinping, y mexicana, Claudia Sheinbaum, el 17 de noviembre en Shenzhen, en el marco de la cumbre de la APEC.

México aprobó en diciembre de 2025 aranceles de hasta el 50 por ciento a unos mil 400 productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China, en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).