La presidenta Claudia Sheinbaum y Xi Jinping se reunieron como parte de la cumbre de la APEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a su homólogo chino Xi Jinping, líder de China , “una nueva era en la relación entre México y China”.

En el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) , la presidenta sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario de China.

En su intervención, Sheinbaum declaró que México y China comparten una visión de desarrollo y prosperidad, por lo que ambas naciones han fortalecido su relación para la cooperación.

Expresó su interés en fortalecer los temas relacionados con la ciencia y la tecnología, con agricultura, con energías limpias , con recursos hídricos, salud, cultura y turismo.

“Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China . Una relación que es resultado de profundos lazos de amistad y de principios compartidos como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida”, dijo la mandataria.

De acuerdo con un comunicado, ambos líderes refrendaron la importancia de la relación de amistad y expresaron su voluntad de continuar fortaleciéndola a través de su asociación estratégica integral.

“Estoy convencida de que esta reunión fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos”, agregó.

¿Qué temas se abordaron en la reunión entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping?

Ambos abordaron las oportunidades para profundizar los intercambios comerciales y la presidenta señaló el interés de México en avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada, aprovechando las oportunidades que ofrece el Plan México.

En materia ambiental, ambos destacaron las oportunidades para profundizar la cooperación en salud, saneamiento y restauración de ríos, gestión sostenible del agua, conservación de la biodiversidad, manejo de residuos bajo un enfoque de economía circular, combate al cambio climático y desarrollo de ciudades resilientes, como es el caso de Shenzhen.

Asimismo, acordaron fortalecer la cooperación científica mediante la formación de talento, la investigación conjunta en áreas estratégicas como matemáticas, agricultura, biotecnología y energías limpias, y el desarrollo de iniciativas bilaterales como el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos.

Xi Jinping ofreció profundizar la cooperación con México en comercio, inversión, infraestructura, ciencia y tecnología, energías limpias e inteligencia artificial , y planteó elevar la relación bilateral a un nivel más amplio y profundo.

Además destacó la importancia estratégica de fortalecer los vínculos entre ambos países frente a un entorno internacional complejo y cambiante.

“China y México son buenos amigos a través del océano Pacífico”, afirmó el mandatario chino, quien señaló que ambas naciones atraviesan una etapa clave de desarrollo y revitalización.