Xi Jinping y Claudia Sheinbaum se reúnen en Shenzhen en el marco de la APEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum trasladó a su homólogo chino, Xi Jinping, su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones entre ambos países, durante un encuentro en la ciudad china de Shenzhen tras recientes tensiones comerciales.

Sheinbaum, que participará esta semana en Shenzhen en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), afirmó que ambos países mantienen “planteamientos de desarrollo alineados” y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura, informó el oficial Diario del Pueblo.

Xi defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones entre China y México “a un nivel superior”.

La mandataria mexicana también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del ‘Plan México’, una estrategia con la que su Gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

‘Este encuentro fortalecerá la colaboración entre México y China’

“Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos”, declaró Sheinbaum, según un comunicado difundido por la Presidencia mexicana.

La nota señaló que los dirigentes conversaron asimismo sobre ciencia, salud, cultura, turismo y mitigación del sargazo, además de las posibilidades de colaboración en energías limpias.

La Presidencia mexicana indicó que los integrantes de ambos gobiernos darán continuidad institucional a los “acuerdos alcanzados”, aunque no proporcionó más detalles. Xi defendió estrechar los vínculos entre ambos países para impulsar sus respectivas estrategias de desarrollo.

El mandatario chino pidió mantener la “confianza política mutua” y reforzar intercambios a distintos niveles, además de colaborar en celebraciones del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, en 2027.

¿Cuáles son las propuestas de Xi Jinping para la relación con México?

También propuso aumentar la coordinación en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales y profundizar la cooperación entre China y América Latina.

El encuentro tuvo lugar después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 por ciento sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Las medidas, dirigidas a fomentar la producción nacional, afectan a las relaciones comerciales con Pekín, uno de los principales proveedores de mercancías de México.

Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum señaló que el comercio no sería el asunto central de su reunión con Xi y descartó que el acercamiento a China perjudicara las negociaciones comerciales de México con Washington.

La cita se produjo poco antes de la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, prevista para el miércoles y el jueves, en la que Sheinbaum participará por primera vez como presidenta tras asumir el cargo hace más de dos años.

México, que organizará la cumbre del foro en 2028, expresó además su disposición a reforzar la coordinación multilateral con China y a defender los intereses comunes de los países del ‘sur global’.