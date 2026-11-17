Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este 17 de noviembre. (Cuartoscuro)

En ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la mañanera de este martes 17 de noviembre.

La funcionaria podría estar acompañada del gabinete de Salud para brindar avances sobre las acciones que están en proceso para solucionar los múltiples problemas en las instituciones de atención a la población.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 16 de noviembre?

En la conferencia de prensa anterior, Rosa Icela Rodríguez aseguró que habrá un enlace con la presidenta Sheinbaum desde China para brindar detalles sobre sus actividades en la APEC.

Está programado que la mandataria federal sostenga encuentros bilaterales con sus homólogos Xi Jinping y Mark Carney, de China y Canadá, respectivamente.

La secretaria dijo que la mandataria ‘encargó’ mantener coordinación y trabajar con el mismo ritmo con el Gabinete de Seguridad durante su ausencia.

En la última semana se registraron diversas acciones relevantes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación desde su bastión en ciudades de Jalisco.

Por último, comentó quiénes fueron los funcionarios que acompañaron a la presidenta Sheinbaum a la APEC en China para sostener dialogo con sus pares de otras naciones.