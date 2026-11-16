Jesús Seade deja Embajada de México en China y entra al FMI: ‘Lo propuse y fue aceptado’, dice Sheinbaum

Jesús Seade dejaría la Embajada de México en China para entrar al FMI.

El embajador de México en China, Jesús Seade, dejará su cargo diplomático para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), donde ocupará un puesto ejecutivo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su visita a China, la mandataria confirmó que Seade se integrará al organismo financiero internacional y explicó que su propuesta fue respaldada por los integrantes del directorio.

“Además, nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI. Ocupa un puesto muy importante en el Fondo Monetario Internacional”, declaró en entrevista para medios de comunicación.

A la par, Jesús Seade detalló que el FMI cuenta con un directorio integrado por 24 directores ejecutivos y que México tiene representación en este órgano, desde donde participa en las decisiones del organismo junto con otros países.

Ante esto, el funcionario remarcó que Sheinbaum hizo la propuesta, la cual recibió el respaldo de los demás integrantes del directorio. “Votaron los demás en favor de la propuesta de la doctora”, señaló Seade.

Sheinbaum se reunirá con la presidenta del FMI

En el marco de su visita a China, Claudia Sheinbaum adelantó que sostendrá un encuentro con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien solicitó reunirse con ella.

“Vamos a estar con la presidenta del FMI. Ella pidió vernos”, comentó.

Durante su estancia en el país asiático, la presidenta expresó su orgullo por representar al país. “Nuestro amor, nuestro cariño y nuestro orgullo de representar a México. Siempre, querido México”, respondió.

¿Por qué Sheinbaum viajó a China?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llegó este lunes a la ciudad china de Shenzhen (sureste) para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre, en un viaje que incluye una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y otros contactos diplomáticos.

Será su primera visita a China desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024 y la primera de un mandatario mexicano al país asiático desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto participó en un Diálogo de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo en Xiamen (sureste).

El encuentro con Xi se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Sheinbaum buscará asimismo promover su estrategia de inversiones, denominada Plan México, y diversificar las relaciones económicas del país, cuyo comercio exterior depende en gran medida de Estados Unidos.

Según el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, Canadá, Vietnam y Australia también han solicitado encuentros bilaterales con la presidenta.

La mandataria tiene previsto intervenir ante representantes empresariales de la APEC y regresar a México para encabezar el viernes 20 los actos por el aniversario de la Revolución mexicana.

Con información de EFE