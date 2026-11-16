Con reuniones con Xi Jinping y Mark Carney: Esta es la agenda de Sheinbaum en la cumbre de la APEC 2026

Claudia Sheinbaum fue recibida por una delegación del gobierno chino, además de una presentación de niños.

La ‘mañanera del pueblo’ fue encabezada este lunes 16 de noviembre por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en lugar de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien está de gira por China donde participará en la cumbre de la APEC 2026.

En su primer día en el evento, la presidenta de México tendrá las siguientes actividades:

22:00 horas (tiempo de México) del lunes 16 de noviembre: Intervención magistral con empresarios de países de la APEC.

2:00 horas (tiempo de México) del martes 17 de noviembre: Cumbre bilateral con Xi Jinping, presidente de China.

4:00 horas (tiempo de México): Reunión con Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Rosa Icela Rodríguez explicó que la comitiva de la presidenta de México en China también incluye a David Kershenobich, secretario de Salud, y Luz Elena González, secretaria de Energía, entre otros miembros del Gabinete.

La secretaria de Gobernación destacó la publicación de un informe del Banco Mundial que expuso que en México alrededor de 17.3 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2026, es decir, durante los gobiernos de la 4T.

La ‘mañanera’ inició con David Escalante, titular de la Profeco, quien explicó que durante el Buen Fin 2026 la dependencia lleva atendidas 94 inconformidades “todas a favor de los consumidores”.

“La mayoría de ellas son por no respetar precios y promociones porque si tienen un producto a meses sin intereses, algo hacen que no difiere la compra. Entonces lo único que se tiene que hacer es un ajuste”, puntualizó.

Canasta básica: Los súpers con los precios más bajos y altos

En la región centro, Soriana Híper Miyana, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, registró el precio más bajo, con 827.70 pesos por canasta. En contraste, Mega Soriana Tacuba reportó el costo más elevado, de 853.20 pesos, una diferencia de 25.50 pesos.

En la región sur, Soriana Híper Oaxaca destacó como el establecimiento con el precio más económico, de 802 pesos, mientras que Mercado Soriana H. Colegio Militar registró el más alto, con 857.50 pesos.

En Acapulco, Guerrero, Mega Soriana La Diana ofreció la canasta básica más barata, con un precio de 783.50 pesos, frente a los 837.10 pesos registrados en Walmart, lo que supone una diferencia de 53.60 pesos.

¿México aún sufre los efectos de la suspensión de los vuelos en EU?

La secretaria de Gobernación dijo que con base en el informe más reciente, las operaciones de México hacia EU que sufrieron modificaciones por la suspensión de vuelos del pasado viernes “ya se han regularizado”.

Este es el ‘pendiente’ que Sheinbaum dejó a Rosa Icela Rodríguez

“A todo el Gabinete de Seguridad, (nos encargó) estar pendientes y en coordinación todo el tiempo, como lo hacemos cuando ella está, pero ahora estar pendientes de la ‘mañanera’ de la información y que tengamos una perfecta coordinación”, contestó.

Rosa Icela Rodríguez confirmó que la presidenta Sheinbaum se enlanzará a la ‘mañanera’ del martes 17 de noviembre para dar un informe de sus actividades.