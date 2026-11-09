¿Se adelantó el Buen Fin 2026? Alista la tarjeta, estas tiendas YA tienen descuentos

Varias tiendas adelantaron una semana sus promociones, antes de que llegue el Buen Fin 2026.

Aunque El Buen Fin 2026 se realizará oficialmente del 13 al 17 de noviembre, algunas cadenas comerciales y marcas comenzaron a ofrecer descuentos desde los primeros días del mes, con campañas que buscan atraer a los consumidores antes de la temporada de compras.

Entre las empresas que adelantaron sus promociones destacan Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club, que lanzaron su campaña denominada El Fin Irresistible. A ellas se suman marcas que habilitaron periodos especiales de descuentos en productos de tecnología y electrodomésticos.

La estrategia comercial permite a los consumidores encontrar ofertas antes del arranque oficial de la campaña, aunque las condiciones, vigencia y formas de pago dependen de cada establecimiento y producto.

De acuerdo con el calendario publicado en el portal oficial de El Buen Fin, la edición número 16 tendrá cinco días de promociones, del viernes 13 al martes 17 de noviembre. Por ello, quienes planean adelantar sus compras deben revisar los precios y las condiciones de cada oferta antes de realizar una operación.

¿Qué tiendas adelantaron sus ofertas al Buen Fin 2026?

Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club se adelantaron con El Fin Irresistible, una campaña comercial que comenzó el 5 de noviembre y contempla promociones hasta el 18 de noviembre, por lo que coincide parcialmente con El Buen Fin.

Las tres cadenas combinarán sus descuentos con las promociones de la temporada comercial, aunque sus campañas tienen calendarios y condiciones diferentes.

¿Qué ofertas tiene Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club?

La compañía Walmart de México y Centroamérica informó que El Fin Irresistible estará vigente del 5 al 18 de noviembre, tanto en establecimientos físicos como en sus plataformas digitales.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la campaña contempla descuentos de hasta 65 por ciento en productos seleccionados de las siguientes categorías:

Pantallas y artículos electrónicos.

Electrodomésticos y línea blanca.

Celulares y videojuegos.

Juguetes y productos para bebés.

Moda, belleza y cuidado personal.

Artículos para mascotas y productos de despensa.

Muebles y decoración.

Además, Walmart anunció hasta 24 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. En tiendas físicas y clubes, también ofrece la posibilidad de comprar y comenzar a pagar en febrero de 2027, mediante un esquema de seis meses sin intereses.

En su catálogo digital, la cadena publicó algunos ejemplos de precios: un refrigerador Midea French Door de 19 pies pasó de 20 mil 890 a 12 mil 990 pesos, mientras que una pantalla TCL de 55 pulgadas se ofreció en 5 mil 990 pesos, frente a un precio anterior de 12 mil 599 pesos. Los precios están sujetos a disponibilidad y condiciones de compra.

¿Qué promociones adelantó Sam’s Club para sus socios?

Sam’s Club también habilitó una preventa digital exclusiva para sus socios los días 3 y 4 de noviembre, antes del inicio general de El Fin Irresistible.

La preventa contempló descuentos de hasta 65 por ciento en pantallas y equipos de cómputo; hasta 40 por ciento en telefonía y línea blanca; hasta 35 por ciento en electrodomésticos, y hasta 30 por ciento en consolas de videojuegos.

La cadena también anunció descuentos de 50 por ciento en membresías nuevas y renovaciones, de acuerdo con las condiciones de la campaña.

¿Qué otras tiendas tienen ofertas adelantadas al Buen Fin?

En el caso de Soriana, la marca presentó el Buen Fest 2026, el cual estará vigente del 6 al 12 de noviembre, con descuentos de hasta 50 por ciento, promociones de 3X2 y productos gratis en departamentos participantes. Además, mantiene 15 por ciento de dinero electrónico con la tarjeta Soriana YA en línea blanca, video, videojuegos, cómputo y telefonía, así como envíos gratis en súper en compras mínimas de 299 pesos.

El Fin en el Palacio de Hierro es otra promoción adelantada, con hasta 40 por ciento de descuento más 18 meses sin intereses en compras en línea, pagando con la Tarjeta Palacio.

Además, del 6 al 12 de noviembre también obtendrás puntos triples en compras de más de 5 mil pesos en compras en línea con la Tarjeta Palacio. Finalmente, ofrece hasta 12 meses sin intereses en compras de 3,499 pesos o más en productos seleccionados y hasta 12 meses sin intereses al comprar 5,990 o más con Tarjeta Palacio en departamento de Belleza.

Otra empresa es Liverpool, con su campaña Adelanta los deseos, del 6 al 12 de noviembre ofrece hasta 60 por ciento de descuento en departamentos seleccionados; hasta 58 por ciento de descuento en línea blanca y electrodomésticos; hasta 40 por ciento de descuento en moda, ropa, calzado y accesorios, y hasta 15 meses sin intereses y envío gratis.