La desconfianza frena la adopción de la IA durante este Buen Fin 2026

La Inteligencia Artificial todavía enfrenta una barrera para consolidarse como asistente de compras durante el Buen Fin 2026: la desconfianza, a pesar de que nueve de cada diez consumidores en México esperan recibir recomendaciones personalizadas, advirtieron los expertos.

Según datos de firmas como la plataforma de comunicación Sinch, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y el proveedor de alojamiento web, Hostinger, los compradores aceptan con facilidad las sugerencias de los algoritmos, pero prefieren recurrir a un agente humano cuando se trata de resolver problemas con pedidos, cambios o devoluciones.

Para el 47.5 por ciento de los participantes encuestados, la privacidad y el uso de sus datos representan la principal inquietud durante esta campaña y otras como el Black Friday o el Cyber Monday.

“La confianza es el principal punto que le preocupa a los consumidores. El tema de cómo están manejando su información, su confidencialidad y de a quién están dejando mis datos. Ese es el punto clave que le preocupa al consumidor. Sin embargo, si las empresas demuestran que están haciendo un uso efectivo o correcto, pueden ganar en credibilidad y posicionamiento”, señaló Adriana Sánchez, Senior Sales Manager para LATAM en Sinch.

El consumidor mexicano aún percibe con reserva la interacción automatizada. De acuerdo con el reporte BFCM Communications: Consumer Survey 2026, el 16.5 por ciento teme enfrentar problemas de comunicación o recibir respuestas inútiles; un 14 por ciento está preocupado por los mensajes insistentes, y otro 14 por ciento rechaza no saber con qué interactúa.

Los compradores prefieren la atención humana cuando necesitan resolver problemas con pedidos, cambios o devoluciones. (El Financiero).

“La clave es que el usuario sepa que está hablando con un bot, pero también sentir la seguridad de saber que en cualquier momento pueden hacer ese traspaso y hablar con una persona. Eso le da credibilidad a la empresa. Además de tener la certeza de que su información está siendo protegida, que sus datos no están saliendo, ni siendo compartidos con alguien más”, detalló Sánchez en entrevista para El Financiero.

A pesar de la resistencia en el servicio de postventa, donde el 37 por ciento confía más en una persona y solo el 6.5 por ciento en la IA, la ejecutiva destacó el avance tecnológico en la fase de exploración.

“Este año las personas están más familiarizadas con utilizar IA, están más abiertas a recibir sugerencias y vemos que el 92 por ciento de los consumidores en México espera o quiere recibir recomendaciones personalizadas porque está interactuando con su día a día con esos agentes de IA”, aseguró.

Por su parte, la AMVO determinó que el comprador actual actúa bajo una postura racional y cautelosa. La mitad de los usuarios se define como un “Comprador estratégico” que busca comparar reseñas y beneficios antes de decidir, mientras que el 38 por ciento opera como “Cazador de Ofertas”, enfocándose únicamente en el mejor precio.

Esta dinámica provoca que el 67 por ciento de los clientes inicie su búsqueda con más de una semana de anticipación, lo que exige una preparación técnica impecable por parte de los establecimientos.

No todos los comercios están listos para la sobredemanda. Según Hostinger, el 51 por ciento de las tiendas online que no actualizó sus inventarios, descuentos o métodos de pago vio caer sus ventas más del 20 por ciento, en contraste con los ingresos de los negocios planificados, que aumentaron 36.8 por ciento.

Para capitalizar el tráfico, el reporte Pulso: El Buen Fin 2026 de la AMVO recomienda optimizar las fichas de producto con descripciones técnicas e imágenes en alta definición.

“Esto se potencia con una inversión anticipada en Retail Media en los marketplaces dominantes y el despliegue de una campaña de consideración previa activa entre 1 y 3 semanas antes de la fecha oficial, capturando al 67 por ciento de los usuarios en su fase de investigación”, estableció el documento.

La relevancia de esta planeación radica en el peso económico de la temporada. En la edición anterior, el evento generó ventas por 219 mil millones de pesos, un incremento del 26.6 por ciento respecto a 2024, impulsadas por la participación de más de 216 mil negocios, donde el comercio electrónico aportó el 21 por ciento de la facturación total.

Para la edición número 16 del Buen Fin, a celebrarse del 13 al 17 de noviembre, la intención de compra se mantiene sólida en un 77 por ciento, liderada por categorías clave como moda, electrónicos, belleza y celulares.