¿Qué es La Gran Escapada y cuándo será? Así funciona el ‘Buen Fin’ para vacacionar más barato

El gobierno de México prepara la segunda edición de ‘La Gran Escapada’, el ‘Buen Fin’ del turismo nacional, una iniciativa para impulsar lo viajes dentro del país con descuentos.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes, el sector empresarial destacó que se trata de una iniciativa que sigue impulsando el turismo nacional, el consumo local y el crecimiento de miles de negocios familiares en todo México.

La iniciativa la organizan Sectur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), con el objetivo de que más personas viajen por México y se fortalezca la economía local.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó este viernes que esta edición suma 114 mil experiencias turísticas, 5 por ciento más que en 2025, ofrecidas por 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, 12. por ciento más que el año pasado.

El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, estimó una derrama económica de 44 mil millones de pesos, 5 por ciento superior a lo que se registró en 2025.

¿Qué es La Gran Escapada, el ‘Buen Fin’ del turismo?

La Gran Escapada es una campaña de promoción turística del Gobierno de México y el sector privado para incentivar el turismo interno, organizada por Sectur, Concanaco Servytur, Profeco y Asetur, con la participación de hoteles, agencias de viaje, transportistas y restaurantes.

La Secretaría de Turismo señaló que esta iniciativa reunirá a 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, que ponen a disposición de las y los viajeros promociones en hospedaje, transporte, agencias de viajes, recorridos turísticos, actividades recreativas, gastronomía y experiencias de naturaleza, cultura y aventura, además de facilidades de pago a meses sin intereses.

El gobierno de México invitó a las y los mexicanos a aprovechar esta oportunidad para conocer más destinos nacionales y recorrer el país, al tiempo que se fortalece la derrama económica y se genera prosperidad en comunidades, pueblos y ciudades.

¿Cuándo es La Gran Escapada 2026?

Las promociones del también llamado ‘Buen Fin’ del turismo estarán vigentes del 18 al 21 de junio, según información de Sectur.

“Los viajeros podrán acceder a promociones y planear sus recorridos por el país, fortaleciendo la derrama económica y generando prosperidad para miles de prestadoras y prestadores de servicios turísticos”, señaló Rodríguez Zamora.

Entre las promociones más recurrentes se encuentran paquetes vacacionales con estancias todo incluido, ofertas para destinos de sol y playa, esquemas de financiamiento a meses sin intereses y experiencias turísticas diseñadas para grupos, familias y viajeros nacionales.

Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Michoacán encabezan el número de negocios inscritos, según la Sectur, lo que confirma el alcance de la iniciativa en las 32 entidades del país.