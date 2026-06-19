¿Cumples años en el Día del Padre? Así puedes participar para ganar un viaje redondo con Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un regalo por el Día del Padre y se trata de un concurso para ganar un viaje redondo por el sureste del país a bordo de Mexicana de Aviación y con la opción de visitar el Tren Maya.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dio a conocer que los papás cuyo cumpleaños sea el próximo domingo 21 de junio tendrán la posibilidad de participar en el sorteo.
A las 14:00 horas de este viernes 19 de junio tendrán que registrarse en la página de la Secretaría de Turismo y los primeros seis que completen el proceso serán los ganadores que incluye el vuelo en Mexicana de Aviación, hospedaje en los Hoteles del Mundo Maya y recorrido en el Tren Maya.
“Podrán obtener un boleto redondo para viajar con su pareja a la península. Viajan en Mexicana, utilizan el Tren Maya y descansan en alguno de los hoteles del Mundo Maya cualquier día de aquí a diciembre”, dijo la presidenta Sheinbaum en su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 19 de junio.
Secretaría de Turismo llama a aprovechar la Gran Escapada
Además, la secretaria de Turismo llamó a aprovechar la Gran Escapada que es el ‘Buen fin del turismo’ en México al ofrecer descuentos en vuelos y hospedaje.
Del 18 al 21 de junio a través de la página www.lagranescapada.mx se ofrecen ofertas en aerolíneas, restaurantes, hoteles y balnearios de todo el país.
“Si compran este fin de semana, van a tener descuentos en cualquier momento del año. De eso se trata”, explicó la presidenta Sheinbaum.
La Gran Escapada se hace en colaboración con secretarios de Turismo y las cámaras de Comercio de los estados.
¿Qué promociones hay en la Gran Escapada?
“Abre la oportunidad a que todas y todos los mexicanos puedan conocer nuestro país, esta reflexión impulsó al sector turístico, generó resultados y dio origen a un buen fin especializado”, señaló Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO SERVYTUR.
Concanaco detalló que como parte del ‘Buen fin del turismo’ se ofrecen las siguientes promociones:
- 35 por ciento de descuento en los servicios participantes.
- Facilidades de pago con meses sin intereses.
- Promociones exclusivas y ofertas especiales en vuelos.
Además, las empresas participantes tienen el registro nacional de turismo para garantizar transacciones seguras y establecimientos regulados por la Secretaría de Turismo.
Sectur agregó que con dichas promociones se tiene prevista una derrama económica de más de 44 mil millones de pesos.