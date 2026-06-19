¿Cumples años en el Día del Padre? Así puedes participar para ganar un viaje redondo con Mexicana

¡Festejo doble! Así es el concurso lanzado por la Secretaría de Turismo para ganar un viaje redondo en el Día del Padre.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un regalo por el Día del Padre y se trata de un concurso para ganar un viaje redondo por el sureste del país a bordo de Mexicana de Aviación y con la opción de visitar el Tren Maya.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dio a conocer que los papás cuyo cumpleaños sea el próximo domingo 21 de junio tendrán la posibilidad de participar en el sorteo.

A las 14:00 horas de este viernes 19 de junio tendrán que registrarse en la página de la Secretaría de Turismo y los primeros seis que completen el proceso serán los ganadores que incluye el vuelo en Mexicana de Aviación, hospedaje en los Hoteles del Mundo Maya y recorrido en el Tren Maya.

“Podrán obtener un boleto redondo para viajar con su pareja a la península. Viajan en Mexicana, utilizan el Tren Maya y descansan en alguno de los hoteles del Mundo Maya cualquier día de aquí a diciembre”, dijo la presidenta Sheinbaum en su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 19 de junio.

Secretaría de Turismo llama a aprovechar la Gran Escapada

Además, la secretaria de Turismo llamó a aprovechar la Gran Escapada que es el ‘Buen fin del turismo’ en México al ofrecer descuentos en vuelos y hospedaje.

Del 18 al 21 de junio a través de la página www.lagranescapada.mx se ofrecen ofertas en aerolíneas, restaurantes, hoteles y balnearios de todo el país.

“Si compran este fin de semana, van a tener descuentos en cualquier momento del año. De eso se trata”, explicó la presidenta Sheinbaum.

La Gran Escapada se hace en colaboración con secretarios de Turismo y las cámaras de Comercio de los estados.

¿Qué promociones hay en la Gran Escapada?

“Abre la oportunidad a que todas y todos los mexicanos puedan conocer nuestro país, esta reflexión impulsó al sector turístico, generó resultados y dio origen a un buen fin especializado”, señaló Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO SERVYTUR.

Concanaco detalló que como parte del ‘Buen fin del turismo’ se ofrecen las siguientes promociones:

35 por ciento de descuento en los servicios participantes.

Facilidades de pago con meses sin intereses.

Promociones exclusivas y ofertas especiales en vuelos.

Además, las empresas participantes tienen el registro nacional de turismo para garantizar transacciones seguras y establecimientos regulados por la Secretaría de Turismo.

Sectur agregó que con dichas promociones se tiene prevista una derrama económica de más de 44 mil millones de pesos.