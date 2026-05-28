Ferias y turismo comunitario impulsan la economía en Tláhuac

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, destacó la estrategia de economía local en la alcaldía.

Las ferias, mercados y turismo comunitario son motores fundamentales para la economía local, detonando una importante derrama económica que beneficia a cientos de familias productoras, artesanos y comerciantes.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, afirmó ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México que su administración ha impulsado una estrategia de desarrollo económico territorial basada en el fortalecimiento del comercio local, los mercados públicos, las ferias gastronómicas y artesanales, así como el turismo comunitario.

Durante su comparecencia, la funcionaria sostuvo que la economía de la demarcación se sostiene, en buena medida, por comerciantes, productores, artesanos, emprendedores y familias que todos los días trabajan en pueblos y colonias, por lo que el gobierno local ha orientado sus acciones a respaldar la economía popular.

“La transformación económica de Tláhuac no se construye desde el escritorio; se construye caminando junto al pueblo, acompañando a quienes todos los días levantan sus negocios, trabajan la tierra, producen con sus manos y sostienen la economía popular de nuestras comunidades”, planteó la alcaldesa.

Berenice Hernández informó que su administración realizó ferias gastronómicas y artesanales con el objetivo de promover la identidad cultural y las tradiciones de la alcaldía, pero también de generar derrama económica para comerciantes, artesanos y productores locales.

De acuerdo con la alcaldesa, estas actividades forman parte de una política económica que busca vincular la riqueza cultural de los pueblos originarios con oportunidades de ingreso para las familias que dependen del comercio, la producción local y los servicios comunitarios.

La funcionaria también destacó la entrega de apoyos directos a emprendedoras, emprendedores y microempresas, al señalar que con ello se impulsa el talento, la creatividad y el esfuerzo económico que surge desde las colonias y pueblos originarios de Tláhuac.

En materia turística, informó que se otorgaron apoyos económicos a colectivos dedicados al turismo y ecoturismo, con el propósito de fortalecer rutas y experiencias comunitarias en la demarcación.

La alcaldesa sostuvo que este tipo de acciones permiten aprovechar el potencial territorial, ambiental y cultural de Tláhuac, una alcaldía con pueblos originarios, zonas lacustres, tradiciones comunitarias y una vocación productiva vinculada al campo, el comercio y el turismo local.

Como parte de la misma estrategia, Berenice Hernández subrayó la importancia de los mercados públicos, a los que definió como el “corazón económico y social” de las comunidades, debido a que en ellos miles de familias encuentran sustento y se fortalece la convivencia comunitaria.

Por ello, informó que su gobierno intervino y mejoró los mercados públicos de la demarcación, con el objetivo de dignificar los espacios de trabajo y consumo donde se articula una parte central de la vida económica de Tláhuac.

“Todas estas acciones tienen un objetivo claro: generar empleo real, oportunidades y bienestar compartido”, expresó.

La alcaldesa también vinculó esta estrategia con el fortalecimiento del consumo local, a través de la iniciativa Canasta Verde, implementada en las 12 coordinaciones territoriales de la alcaldía, para que productores del campo vendan directamente a las familias, sin intermediarios.

Aunque el eje central de su mensaje fue el impulso a la economía comunitaria, Hernández Calderón señaló que el desarrollo económico también requiere ordenamiento. En ese sentido, indicó que su administración ha realizado acciones para regular el comercio en vía pública, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos.

La funcionaria explicó que se han llevado a cabo recorridos permanentes para evitar el crecimiento descontrolado del comercio informal, además de supervisiones en los 37 tianguis de la demarcación para verificar su correcta instalación, funcionamiento, limpieza y respeto a los perímetros autorizados.

Ante legisladores locales, la alcaldesa sostuvo que el objetivo de estas medidas es garantizar espacios públicos dignos, seguros y ordenados, sin dejar de reconocer el peso que tiene la economía popular en la vida cotidiana de la alcaldía.

Hernández Calderón afirmó que su gobierno mantendrá el apoyo a comerciantes, productores, artesanos, emprendedores, microempresas y colectivos turísticos, como parte de una estrategia para generar oportunidades desde el territorio y fortalecer la economía de los pueblos y colonias.

La alcaldesa aseguró que Tláhuac seguirá impulsando una política económica basada en el acompañamiento a quienes producen, comercian y emprenden desde la comunidad, con el propósito de que el desarrollo local se traduzca en empleo, ingresos y bienestar para las familias.