Puebla y Morelos esperan un clima agradable para este ‘finde’ con temperaturas frescas

El clima en Puebla y Morelos este viernes 29 de mayo será despejado y agradable. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Puebla y Morelos este viernes 29 de mayo será despejado y agradable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no reporta alertas extremas. Se esperan máximas de hasta 28.7°C en Cuernavaca y mínimas de 10.7°C en Cholula.

¿Qué temperaturas habrá hoy en Puebla y Morelos?

En Puebla capital, la temperatura actual es de 21.7°C, con valores entre 11°C y 26.7°C. En Santa Isabel Cholula, se esperan máximas de 27°C y mínimas de 10°C.

Cuernavaca, Morelos, registrará 20.8°C actuales, con máximas de 28.7°C y mínimas de 13°C. Sus municipios, como la zona centro, verán temperaturas entre 14°C y 30°C, más cálidas que en Puebla.

¿Lloverá este viernes en Puebla o Morelos?

La probabilidad de lluvia para este viernes es baja en toda la región. El cielo se mantendrá despejado en las ciudades principales. Las condiciones climáticas favorecen las actividades al aire libre, con sol predominante.

El viento en Puebla soplará a 8 km/h, en Cuernavaca a 5 km/h y en Cholula a 7 km/h. Estas velocidades son moderadas, sin esperarse rachas fuertes que causen inconvenientes en la jornada.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo será el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 30 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 10 km/h.

Domingo 31 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 5 km/h.

Lunes 1 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un clima soleado, con un ligero aumento de temperaturas el domingo. Para el lunes, se espera cielo medio nublado, lo que podría señalar nuevas condiciones atmosféricas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la región?

Se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse hidratados, especialmente al realizar actividades al aire libre. El uso de protector solar es esencial por la alta radiación ultravioleta.

Vestir ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor, sobre todo al mediodía. Es aconsejable evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la intensidad es mayor.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para información detallada, consulte los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No hay reportes de mala calidad del aire en Puebla ni en Morelos, lo que permite disfrutar de un ambiente limpio.

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