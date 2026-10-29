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‘Soy autor intelectual involuntario’: Durazo reconoce que impulsó nombramientos del ‘clan Taddei’

Tras haber nombrado al hijo de Guadalupe Taddei en el Gobierno de Sonora, Alfonso Durazo dejó claro que no se debe estigmatizar por el nombre.

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Alfonso Durazo negó la existencia de un 'clan Taddei'. (Cuartoscuro)
Por Redacción

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, negó que exista el ‘clan’ de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, y que si existe, él es el “autor intelectual involuntario”.

El también gobernador de Sonora explicó que no hay relación entre el nombramiento de Taddei al frente del INE y el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular de la Consejería Jurídica estatal.

“No hay ninguna vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei, y si lo hay, pues de alguna manera soy autor intelectual involuntario de esos espacios que, desde mi punto de vista, son más que merecidos, y que en algún momento de mi vida tuve oportunidad de proponer”, declaró Alfonso Durazo.

Con ello, Durazo reconoció que recomendó algunos perfiles cercanos a la familia de Guadalupe Taddei, pero el apellido no debería limitar a los otros familiares.

“No habrá efecto colateral”, dijo Durazo, “no se puede estigmatizar a ninguna persona, mucho menos a un joven, solo por razones del apellido”.

También aclaró que el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda no fue por influencia de Guadalupe Taddei, sino por su desempeño y luego de un proceso judicial que concluyó de manera exitosa.

“Te has ganado la Secretaría Particular”, explicó Durazo en torno a cuando le dio el nombramiento al hijo de Guadalupe Taddei.

Guadalupe Taddei ‘traicionó la confianza del pueblo’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la salida de Guadalupe Taddei del INE, y no tuvo reparo en decir que “traicionó la confianza del pueblo de México. Hay que decirlo así”.

La mandataria reiteró que Taddei llegó a la titularidad del INE por el Congreso tras ser elegida por la tómbola, e insistió en que debe ser investigada por la Auditoría Suprerior de la Federación (ASF), y que debe transparentarse el presunto conflicto de interés en el INE, corrupción y adquisición de material electoral.

Con información de Quadratín.

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