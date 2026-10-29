‘Soy autor intelectual involuntario’: Durazo reconoce que impulsó nombramientos del ‘clan Taddei’

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, negó que exista el ‘clan’ de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, y que si existe, él es el “autor intelectual involuntario”.

El también gobernador de Sonora explicó que no hay relación entre el nombramiento de Taddei al frente del INE y el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular de la Consejería Jurídica estatal.

“No hay ninguna vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei, y si lo hay, pues de alguna manera soy autor intelectual involuntario de esos espacios que, desde mi punto de vista, son más que merecidos, y que en algún momento de mi vida tuve oportunidad de proponer”, declaró Alfonso Durazo.

Con ello, Durazo reconoció que recomendó algunos perfiles cercanos a la familia de Guadalupe Taddei, pero el apellido no debería limitar a los otros familiares.

“No habrá efecto colateral”, dijo Durazo, “no se puede estigmatizar a ninguna persona, mucho menos a un joven, solo por razones del apellido”.

También aclaró que el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda no fue por influencia de Guadalupe Taddei, sino por su desempeño y luego de un proceso judicial que concluyó de manera exitosa.

“Te has ganado la Secretaría Particular”, explicó Durazo en torno a cuando le dio el nombramiento al hijo de Guadalupe Taddei.

Guadalupe Taddei ‘traicionó la confianza del pueblo’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la salida de Guadalupe Taddei del INE, y no tuvo reparo en decir que “traicionó la confianza del pueblo de México. Hay que decirlo así”.

La mandataria reiteró que Taddei llegó a la titularidad del INE por el Congreso tras ser elegida por la tómbola, e insistió en que debe ser investigada por la Auditoría Suprerior de la Federación (ASF), y que debe transparentarse el presunto conflicto de interés en el INE, corrupción y adquisición de material electoral.

Con información de Quadratín.