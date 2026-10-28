Salida de Guadalupe Taddei del INE desata confrontación entre ‘Alito’ Moreno y Noroña: ‘Es un cobarde’

La renuncia de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió, sin querer, oootra afrenta personal entre los senadores Alejandro Moreno (PRI) y Gerardo Fernández Noroña (Morena), durante la sesión de Pleno de este miércoles 28 de octubre; el líder tricolor lo acusó de no tener “huevos”.

Todo empezó por intercambio de palabras entre el senador morenista y la senadora Carolina Viggiano , también del PRI, mientras se votaba un dictamen para declarar una conmemoración del puerto de Guaymas, que no tenía nada que ver con el INE, pero el PAN forzó la conversación hacia allá, ya que por ser Sonora, tierra de la ahora expresidenta del INE, Guadalupe Taddei , quien renunció por corrupción en contrataciones, se abrió el debate.

Aunque se quejó de que el INE no era tema, Fernández Noroña subió a tribuna y acusó a la oposición de farsante, pues nunca dijo nada sobre los fraudes avalados por Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova como presidentes del instituto.

“¿Cuándo criticaron al racista de Lorenzo Córdova, que se burlaba de los pueblos originarios de cómo hablaban? Porque su lengua materna era otra.

“Hoy Lorenzo Córdova es miembro de un partido político, Somos Culebras (en referencia a Somos México) -creo que se llama- y es la primera vez en la historia de país que un expresidente del órgano electoral se va a una fuerza política”.

En su intervención, Viggiano Austria destacó que si bien la expresidenta del INE fue una funcionaria de carrera electoral, Morena “la echó a perder”, y si de farsantes se trata, está Fernández Noroña.

“Aquí el único farsante ya sabemos quién es, el que siempre viene aquí a decir el mismo discurso de siempre, a sacar sus complejos y sus resentimientos aquí, como buen racista y clasista que es, acusar siempre, porque es una seudo izquierda y no se conforma con ser un simple senador aquí, porque siempre va a tener la frustración de querer ser el presidente”.

El morenista le replicó: “Nada de lo que dijo me acomoda”. En cambio, destacó que él no tiene propiedades de “107 millones de pesos”, como se ha publicado sobre la priista originaria de Hidalgo.

“Yo lo único que quiero decirle aquí al senador, es que cuando suba y me aluda y cuando alguien de cualquier lugar aquí en este Senado quiera aludirme. Lo haga abiertamente, con huevos”.

‘Alito’ Moreno amenaza con ‘poner en su lugar’ a Noroña

Los dichos de la senadora fueron replicados más tarde por Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI , quien destacó que afortunadamente él no estaba en el pleno cuando polemizaron en tribuna.

“No estaba yo en el Pleno, si no lo ponemos otra vez en su lugar. Es un patán, es un cobarde, es un corrupto y como le dijo Carolina (Viggiano), que me dio mucho gusto que se lo haya dicho, que tenga huevos Noroña para decir las cosas. Es un pinche cobarde, eso es lo que es”.

En su cuenta de X, Fernández Noroña replicó al priista.

“El día que vaya a la sesión tiene la tribuna para contestarme, si es que puede hacerlo. De lo demás, de sus enojos hago manojos y sobre sus amenazas de agresión física, pintan de cuerpo completo lo que hoy es él y su partido, el PRI”.