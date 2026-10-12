Noroña celebra: Tribunal determina que no cometió violencia política de género contra Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña celebró que el Tribunal frenó su resolución sobre violencia política de género contra Grecia Quiroz.

Gerardo Fernández Noroña celebró que no cometió violencia política contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, luego de la nueva resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

“Por supuesto que los medios no dirán absolutamente nada, de que después de un largo litigio, se acredita que no cometí violencia política de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz”, escribió Noroña en sus redes sociales.

El senador de Morena mostró una página de la resolución del Tribunal de Michoacán, en el que se agrega que sus expresiones, en las que aseguró que Grecia Quiroz haría campaña para ser gobernadora de Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo su esposo, “se encuentran protegidas por el principio de inviolabilidad parlamentaria el y el debate político”.

Con ello, el tribunal determinó que “no se acredita la violencia política contra las mujeres en razón de género”.

En julio pasado, el Tribunal había determinado que Noroña sí había cometido violencia en contra de Grecia Quiroz, e incluso había entrado al Registro Nacional de Agresores.

Quiroz incluso celebró la medida, y aseguró que era necesario ponerle “un alto” a Noroña y que debía pedir disculpas, ya que “no podía referirse de nueva cuenta hacia mi persona como lo ha hecho”.

Noroña asegura que Grecia Quiroz podría ir a la cárcel

Gerardo Fernández Noroña no detuvo sus comentarios sobre Grecia Quiroz, y la semana pasada declaró que, si no entrega los celulares de Carlos Manzo, podría ir a prisión.

El argumento de Noroña es que la alcaldesa de Uruapan obstruye la justicia, y si Grecia Quiroz está dispuesta a ir a la cárcel, “se le puede cumplir”.

“¡Pero si hay pruebas ahí! Puede ser... Va a ser un año (del asesinato de Carlos Manzo) y los estaba usando hace poco (los celulares), y primero decía que era para que no los manipularan y le metieran cosas", criticó Noroña.

Grecia Quiroz ha dicho que es víctima de una persecución, y ante la presión de la Fiscalía de Michoacán por la entrega de celulares, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo.