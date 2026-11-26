Autoridades de Sinaloa informaron que localizaron un presunto artefacto explosivo improvisado en las inmediaciones de las oficinas de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la localidad de Guasave, donde detuvieron a Fausto ‘El Chapo Isidro’ el pasado 20 de noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, los hechos ocurrieron la noche de este jueves 26 de noviembre, y tras el hallazgo del dispositivo, elementos de la Célula Especializada en Explosivos de la Guardia Nacional acordonaron el área para su intervención.

Luego de asegurar el artefacto, descartaron que se tratara de un artefacto explosivo, y que eran capacitadores o un condensador eléctrico utilizado para la marcha de motores que no representaban un peligro.

Violencia en Sinaloa provoca deterioro económico

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió este miércoles una “participación más decidida” del Gobierno de México para reactivar la actividad económica, restablecer la seguridad y avanzar en la pacificación del estado de Sinaloa, en un contexto de creciente violencia tras la captura del narcotraficante Fausto Isidro, alias ‘El Chapo Isidro’.

A través de un comunicado, la patronal mexicana aseguró que “la violencia sigue afectando a las familias, el empleo, la inversión y la actividad productiva”, por lo que “Sinaloa requiere una intervención federal prioritaria, sostenida y con resultados verificables”.

Coparmex indicó que, según datos del segundo trimestre de 2026, el estado tiene 44 mil personas ocupadas menos que hace un año. Además, alertó que la informalidad subió de 46.6 a 49 por ciento y la pobreza laboral de 24.6 a 28.3 por ciento, con una caída de 3.4 por ciento en el ingreso laboral real por persona.

Asimismo, resaltó que hubo incrementos de 135 por ciento en las carpetas de investigación de feminicidio, 94 por ciento en extorsión y 50 por ciento en robo a transportistas, con corte a octubre.

Lo anterior, argumentó, evidencia “la necesidad de contar con una Fiscalía más eficiente, garantizar la operación de los negocios y recuperar la actividad económica de Sinaloa”.

La patronal sostuvo que, tras la detención de Fausto Isidro, el pasado 20 de noviembre en el municipio de Guasave, centros empresariales de esa ciudad, así como de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, consideran que “la seguridad y la estabilidad económica son responsabilidades prioritarias del Estado” mexicano.

“Hacemos un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales a mantener y reforzar las acciones de prevención, inteligencia, investigación y proximidad policial”, destacaron los representantes de las empresas locales.

Además pidieron fortalecer la Fiscalía General del Estado y las policías municipales, “con presupuesto, control de confianza e indicadores de gestión evaluados con la sociedad civil”.

Con inormación de EFE.