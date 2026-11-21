Los detenidos fueron identificados como ‘Jafe’, ‘El Fili Profe’ y ‘Onorio’ del grupo criminal Los Cromos.

El Gabinete de Seguridad confirmó este sábado la detención de tres integrantes de Los Cromos en Oaxaca, grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de un comunicado, las autoridades federales informaron que el operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), y derivó en la detención de tres sujetos en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Durante el operativo también se decomisaron dos armas largas, tres cargadores, 58 cartuchos útiles, nueve onzas de cristal y 70 bolsas pequeñas con la misma sustancia.

¿Quiénes son ‘Jafe’ y ‘El Profe’, mandos de Los Cromos detenidos en Oaxaca?

Según la fiscalía de Oaxaca, los capturados fueron identificados como alias ‘Jafe’, de 19 años de edad; alias ‘El Fili Profe’ o ‘El Profe’, de 24 años; y alias ‘Onorio’, de 47 años.

Asimismo, explicó que el ‘Jafe’ y ‘El Profe’ desempeñaban funciones de mando operativo dentro Los Cromos, “señalados como presuntos encargados de entregar armas de fuego y girar indicaciones para la ejecución de ataques armados, además de dirigir actividades de cobro de piso y extorsión” en el citado municipio.

Según las indagatorias difundidas por la dependencia local, el ‘Jafe’ es señalado como presunto responsable de los hechos ocurridos el 10 de octubre de 2026 en la agencia de La Ventosa, donde un hombre fue asesinado.

Ya suman siete detenidos en Juchitán tras captura de ‘El Cromo’

Con esta detención, suman siete presuntos integrantes de Los Cromos arrestados en acciones recientes en Juchitán de Zaragoza, tras la captura el 19 de noviembre de cuatro personas más del mismo grupo, dos de ellas señaladas por el homicidio de un elemento de la Policía Municipal.

El Gabinete de Seguridad calificó esta acción como parte del seguimiento a la detención de Iván Sánchez, alias ‘El Cromo’, identificado como líder de esta organización, vinculada con delitos de extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo.

Sánchez fue capturado el pasado mes de agosto en Guadalajara, Jalisco; posteriormente la FGR informó que permanecería encarcelado por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud.